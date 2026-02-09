Transportes ajudica las obras en A-2 para mejorar la movilidad del transporte público en el corredor viario del Henares

Archivo - El Gobierno central licita obras en la entrada a Madrid por la A-2 para mejorar la movilidad del transporte público - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 15,7 millones euros (IVA incluido) las obras para la mejora de la accesibilidad del transporte público en la autovía A-2, en el tramo comprendido entre el enlace de Arturo Soria al enlace de San Fernando- Coslada, en Madrid.

El objetivo de estos trabajos es mejorar la movilidad de todo el corredor viario del Henares y, en concreto, el funcionamiento del transporte colectivo en la autovía A-2, uno de los principales ejes de salida y entrada al este de la ciudad de Madrid y considerada como una vía que sirve de cauce al tráfico de larga distancia y de conexión interurbana.

En el marco de este proyecto se prevén dos actuaciones independientes en la margen izquierda de la A-2, que corresponde al sentido entrada a Madrid, con una longitud conjunta de unos 4,2 kilómetros.

Así, entre el kilómetro 7,800 y el 8,650, se ampliará el tramo trenzado ubicado en la margen izquierda, a la altura del kilómetro 8,200, a dos carriles, desde el puente de la calle Guadalajara hasta su unión con la calle Peonías.

De esta forma, el carril derecho se empleará para el tráfico circulante desde el enlace de Canillejas hacia la calle Peonías; y el carril izquierdo se utilizará para el trenzado con el tronco de la autovía, evitando así interferencias entre los distintos flujos.

Adicionalmente, para mejorar el funcionamiento de las líneas de autobuses metropolitanos, se aumentará la longitud de la vía de servicio bidireccional en margen la izquierda entre los kilómetro 8,500 y 8,650, diseñando también una glorieta para los giros a la izquierda en la intersección del kilómetro 8,500.

Ello conllevará el cambio parcial en los sentidos de circulación en tramos de las calles Isla de Cuba y Estanislao Gómez, así como el traslado de una parada de autobús, ha puntualizado el departamento que dirige Óscar Puente.

NUDO DE EISENHOWER Y NUDO DE SAN FERNANDO

Además, entre el Nudo de Eisenhower y Nudo de San Fernando, kilómetros 11,500 al 14,900, habrá un carril adosado para uso exclusivo de vehículos de transporte colectivo junto al tronco de la autovía A-2.

Se ejecutará a lo largo de 2,7 kilómetros, desde la incorporación al tronco de la vía de servicio en el kilómetro 14,200 hasta la parada existente en el kilómetro 11,500, además de mejorar la salida hacia la M-40 con el diseño de una divergencia que sustituya el actual carril de deceleración.

El aumento de ocupación para el nuevo carril bus provocará la reposición de las calles aledañas para mantener su continuidad. Por ello, será necesario ampliar el paso inferior del kilómetro 12,750 ejecutando una nueva estructura con un único vano de 26 metros, paralela a la actual.

El anuncio de adjudicación del contrato, previamente licitado, se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público.