Transportes licita las obras de rehabilitación de 26,8 kilómetros de firme de la A-42 por 14,3 millones

Rehabilitación del firme en la autovía A-42 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un importe de 14,3 millones de euros (IVA incluido) las obras de rehabilitación de 26,8 kilómetros de firme de la A-42 (autovía de Toledo), en la calzada izquierda (sentido Madrid) y sus vías de servicio y enlaces.

El contrato, cuyo anuncio se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), comprende actuaciones entre los kilómetros 3,71 y 30,53, a su paso por ocho términos municipales: Madrid, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Parla, Torrejón de la Calzada, Cubas de la Sagra y Casarrubuelos.

Las obras consistirán en una combinación de intervenciones estructurales y superficiales para "recuperar las condiciones funcionales de la vía, prolongar su vida útil y mejorar las condiciones de circulación y seguridad para los usuarios", han explicado desde el departamento que dirige Óscar Puente.

Entre los principales trabajos previstos figura el fresado y reposición del firme existente en distintos tramos del tronco principal, vías de servicio y enlaces, adaptando los espesores al grado de deterioro existente. En tramos localizados de 50 metros a lo largo del carril lento de circulación, se realizará adicionalmente el saneo previo de 80 centómetros de explanada.

También se procederá al extendido de una nueva capa de rodadura en la totalidad del tronco y vías de servicio. Además, en los tableros de obras de fábrica se fresará todo el espesor de mezcla bituminosa, se impermeabilizará mediante mortero bituminoso y se repondrá el espesor de firme.

Entre otras labores, se procederá a la ejecución de nuevas cunetas revestidas y drenajes para mejorar el comportamiento hidráulico de determinados tramos de la variante de Parla y a la renovación de señalización horizontal y reposición de elementos de balizamiento afectados por las obras.

Esta actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, presentado por el Ministro Óscar Puente en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y que genera un impulso significativo para mejorar la calidad de servicio de la infraestructura viaria estatal existente.

Dicho plan se suma al esfuerzo inversor en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio de Transportes ha invertido 884,24 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Madrid.