Una treintena de chavales encuentran su tribu, lejos de bandas, con programa municipal pionero: "Me hace mejor persona"

Hasta 32 chavales de entre 9 y 12 años han encontrado su propia tribu, la 'Tribu del 12', alejados de las bandas violentas, con un programa del Ayuntamiento de Madrid pionero y en marcha en el CEIP El Madroño, al que acude alumnado de Nueva Numancia y San Diego (Puente de Vallecas).

"Me ayuda a ser mejor persona", "no me aburro como en mi casa", "tengo mejores amistades y puedes ser uno mismo", "es mi salvación para no estar solo en casa", "tengo menos ataques de ansiedad", "estoy más contenta" son algunos de los testimonios de los chicos y chicas que participan en el proyecto piloto la 'Tribu del 12' para menores vulnerables. Es una iniciativa de Madrid Salud en colaboración con servicios de la Junta Municipal de Puente de Vallecas y el CEIP El Madroño.

El programa, puesto en marcha en octubre, previene la captación de estos niños y adolescentes por bandas juveniles violentas mediante un apoyo integral que incluye el fomento de alternativas de ocio saludable, la adquisición de habilidades y la generación de un entorno seguro.

"El objetivo de este programa es sobre todo prevenir situaciones de los chavales del barrio, de las zonas más vulnerables, e impedir que puedan acceder a esas bandas juveniles violentas. Lo hacen con un ocio saludable alternativo que pueda generar redes de amistades de manera que esa posible tentación de entrar en esas bandas juveniles se aleje lo máximo posible", ha explicado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

La edil ha charlado con ellos. Luna, Alba, Marco, Luciana, Lucas, Ainara o Ashley le han preguntado qué estudió, cómo ha llegado a ser vicealcaldesa, qué es lo que más le gusta de su trabajo, por qué no se pueden pintar grafitis, qué haría con un grupo de chicos a los que les va mal en la vida e incluso cuánto dinero costaría su despacho o si podía conseguirles entradas para el Parque Warner. "Os puedo conseguir ir al zoo si os apetece", ha contestado. Antes de salir del colegio ya había hecho la gestión de las entradas y el autobús, han agradecido los monitores en conversación con la prensa.

"¿POR QUÉ LA TRIBU DE LOS 12?"

Tirando de su experiencia como monitora de tiempo libre, la vicealcaldesa ha contestado a todas las inquietudes de los participantes de un programa cuyo nombre no es casualidad. Hace referencia a la edad de cambio en todos los ámbitos, en torno a la cual los chavales suelen ser captados por bandas violentas tras evidenciarse que el contacto se da cada vez en edades más tempranas", ha explicado Sanz, nombrada miembro honorífico del grupo, por lo que ha recibido una sudadera con el logo del proyecto, diseñado por los chavales.

Los menores que participan en este proyecto, una treintena en sus primeros meses, trabajan fuera del horario escolar varios días a la semana, incluidos los sábados. Lo hacen en las instalaciones de su colegio con acciones lúdicas, educativas culturales, mediante intervenciones grupales e individualizadas a cargo de un equipo multidisciplinar formado por educadores sociales, maestros, psicólogos y dinamizadores.

El coordinador del programa, Miguel Ángel Álvarez Tornero, ha explicado que el programa nace después de recibir la voz de alarma sobre el ingreso en bandas con edades cada vez más tempranas, hasta los 8 o 9 años. "Ya no necesitan estar en los institutos para captar a la población sino que a través de internet, de los móviles, y es la propia chavalería la que los busca", ha trasladado.

"Lo que queremos crear aquí es su tribu. Led ofreces todo lo que no tienes, con lo cual le ofreces apego, le ofreces su familia, le ofreces su gente, su grupo y la chavalería se apunta a eso", ha expuesto.

CAÍDA DEL ABSENTISMO

En estos primeros meses, los participantes en el proyecto, muy involucrados, han "disminuido drásticamente su absentismo escolar" en el CEIP El Madroño. Todo "un éxito" que lleva a una segunda fase en la que se prevé la incorporación de menores procedentes de otros centros educativos del distrito, hasta un máximo de 60.

El programa se apoya en un contrato que complementa el trabajo municipal, adjudicado para dos cursos y prorrogable por otros tres, por un importe total de 425.000 euros y que es financiado con los fondos Sures de reequilibrio territorial.

Cuando superen los 13 años y concluyan su participación en el programa, los chavales participantes podrán continuar vinculados a proyectos socioeducativos municipales desarrollados en el distrito como el programa 'Quiére-T mucho', que se desarrolla hasta que cumplan 22 años con iniciativas de promoción de la salud a través de un ocio saludable.

En paralelo y también para abordar los problemas que más preocupan a los menores y sus familias, incluida la captación de los chavales por parte de las bandas juveniles violentas, el Ayuntamiento ha potenciado el Servicio de Agentes Tutores de Policía Municipal.