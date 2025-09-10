Tres Cantos acuerda una línea de ayudas para los afectados por el incendio

Varias vacas rodean el árbol 'milagro', a 17 de agosto de 2025, en Soto de Viñuelas, Tres Cantos, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Tres Cantos ha acordado esta mañana una nueva línea de ayudas directas destinada a reforzar la atención y el apoyo a los vecinos afectados por el incendio registrado el pasado 11 de agosto, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El Gobierno Municipal presentará para su aprobación en el próximo Pleno del mes de septiembre un crédito extraordinario por un importe de 100.000 euros, que se distribuirá entre aquellos vecinos que acrediten que su vivienda, situada en suelo urbano, ha sido dañada como consecuencia del incendio.

Estas subvenciones se articulan en cuatro ejes concretos: la reparación de daños en jardines, en setos perimetrales o cerramientos, en fachadas y ventanas y, por último, en viviendas y zonas estanciales. La cuantía de las ayudas oscilará entre los 500 y los 5.000 euros por beneficiario, en función de los daños sufridos.

De esta manera, el Ayuntamiento busca dar respuesta, de forma justa y proporcionada, a las situaciones particulares de los vecinos afectados. Para acceder a estas subvenciones será necesario que el Ayuntamiento, por algún medio, acredite que los daños han sido ocasionados como consecuencia del incendio.

En este sentido, la Oficina de Atención a los Afectados por el Incendio continúa abierta y ofreciendo servicio diario, canalizando de manera directa y ágil todas las dudas, peticiones e incidencias de los ciudadanos.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha subrayado que "el Gobierno municipal siempre responde a las necesidades que se presenten, aun cuando se trate de situaciones que precisen de actuaciones con extrema urgencia y prioridad". "Queremos que nuestros vecinos sientan que cuentan con nuestro respaldo", señala.