Tres Cantos impulsa sus infraestructuras deportivas y centros educativos con inversión de 52 millones

Imagen del municipio de Tres Cantos - AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tres Cantos pone en el foco la mejora de sus espacios urbanos, infraestructuras deportivas y centros deportivos con una inversión de 52 millones de euros para mejorarlos "de forma integral" y para impulsar la ciudad de manera "moderna y sostenible".

El Consistorio, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, y la de Servicios Públicos, destinará más de 29 millones de euros a un plan de actuación que permitirá renovar espacios públicos, mejorar la accesibilidad, impulsar la movilidad sostenible y crear nuevos entornos de convivencia para todos los vecinos, según han informado desde el Consistorio.

Las intervenciones se enmarcan en una estrategia global que pone el foco, entre otros aspectos, en la seguridad peatonal, la mejora de la iluminación y la renovación del mobiliario urbano. Asimismo, el plan contempla la creación de carriles bici segregados, fomentando una movilidad más sostenible con el entorno.

En este sentido, entre las áreas prioritarias de intervención destacan la avenida de Colmenar Viejo, así como la de Viñuelas, la zona centro, el área residencial El Pinar, Cineastas, la zona industrial, Soto de Viñuelas y el Salón Urbano, con proyectos diseñados de forma específica para cada entorno.

Por su parte, las actuaciones promovidas desde la Concejalía de Servicios Públicos reforzarán el arbolado y las zonas verdes del área urbana, así como mejorarán la eficiencia hídrica e incorporarán soluciones eficientes en saneamiento e iluminación LED.

Entre las actuaciones ya en desarrollo se encuentran el Parque Paraninfo, las áreas lúdicas de Metropolitan Park, la creación de nuevas zonas infantiles en distintos sectores del municipio y actuaciones específicas de jardinería, en Embarcaciones, la avenida de la Vega y la zona norte de la ciudad.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha destacado que estas intervenciones son "un histórico paso" en su objetivo de impulsar un modelo de ciudad que "pone a las personas en el centro, mejorando su calidad de vida a través de espacios más accesibles, sostenibles y preparados para el futuro".

NUEVOS ESPACIOS E IMPULSO DEL DEPORTE

A esta transformación se suma el mayor plan de inversión deportiva de la ciudad, con más de 21 millones de euros hasta 2027, orientados a la modernización de instalaciones, la creación de nuevos espacios y el impulso del deporte como motor de salud, bienestar y cohesión social.

En esta línea, el Centro Deportivo Paraninfo incorporará, junto a sus grandes prestaciones, la tercera piscina cubierta del municipio, así como otra específica para la época estival y un gran gimnasio.

También avanza a buen ritmo la construcción del Complejo Deportivo Parque Norte, que dispondrá de diferentes pasarelas desde su cubierta hacia el área de la 'Ciudad de los Niños' --en Metropolitan Park-- impulsando, de esta manera, un modelo de ciudad más accesible y conectado, con zonas deportivas al aire libre, un nuevo Pabellón de Pádel Indoor --el primero cubierto de carácter municipal-- y un nuevo campo de fútbol --el sexto del municipio y el cuarto de fútbol 11--, que ampliarán la gran red de instalaciones deportivas del municipio.

El concejal de Hacienda y Presidencia y primer teniente de alcalde de Tres Cantos, Javier Juárez, ha señalado que este esfuerzo inversor es fruto "de una planificación rigurosa que nos permite actuar de forma coordinada en todos los ámbitos clave de la ciudad, optimizando los recursos y garantizando resultados tangibles para los vecinos".

MEJORA DE NUEVE COLEGIOS PÚBLICOS

Asimismo, el Ayuntamiento destinará más de 2,5 millones de euros a la mejora de los nueve colegios públicos de la ciudad. Las actuaciones se centran en la sostenibilidad, la accesibilidad y la modernización de los espacios educativos. Las obras e intervenciones comenzarán a implementarse este verano coincidiendo con el calendario no lectivo de los alumnos.

Este plan engloba, entre otros trabajos, la renovación completa de distintos pabellones, entre ellos el perteneciente a edad infantil del CEIP Carmen Hernández Guarch, donde se incorporarán sistemas de climatización eficientes, mediante suelo radiante para frío y calor.

A ello se suma la reforma integral del pabellón de Primaria del CEIP Antonio Osuna, que ampliará de forma significativa sus espacios docentes, o la del Gabriel García Márquez, cuyo pabellón central y comedor también registrará importantes actuaciones para mejorar su confortabilidad.

Además, se crearán nuevas vías de entrada y salida adaptadas, se eliminarán las barreras arquitectónicas y se instalarán sistemas de eficiencia energética renovados en los espacios.

"Seguimos avanzando con paso firme en la creación de un modelo de ciudad de éxito, con más y mejores servicios a los tricantinos e infraestructuras modernas, no solo para mirar al futuro con optimismo sino también para continuar construyendo una ciudad abierta, participativa e inclusiva", ha señalado el alcalde.