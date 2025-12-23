Tres detenidas tras robar a 14 hombres en varios distritos de Madrid con sustancias que anulaban su voluntad

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres mujeres como presuntas autoras de robos con violencia a 14 hombres en varios distritos de la capital tras suministrarles sustancias que anulaban su voluntad.

Las mujeres, dos de las cuales han ingresado en prisión, fueron arrestadas a principios de este mes como presuntas autoras de 18 robos con violencia, 17 estafas, 19 delitos contra la salud pública y dos delitos de falsedad documental.

En total, desde el pasado mes de marzo han llevado a cabo su actividad delictiva con 14 víctimas en varios distritos de Madrid, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Tras conocer a sus víctimas en locales de ocio, los seducían y les animaban a acompañarlas a beber juntos, algo que aprovechaban para introducir en sus bebida los estupefacientes.

Tras ello, les sustraían objetos de valor, tarjetas de crédito para realizar posteriormente cargos fraudulentos e incluso, en alguna ocasión, solicitar préstamos por valor de 50.000 euros a nombre de alguna víctima. Los hombres despertaban sin recordar nada de lo ocurrido.

La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional permitió comprobar que el modus operandi llevado a cabo por estas mujeres coincidía en varias denuncias presentadas en la capital.

En una ocasión, los varones que conocieron a las arrestadas no tenían ninguna bebida en su domicilio. Las víctimas no quisieron ingerir ningún tipo de bebida alcohólica y de manera desesperada las mujeres propusieron brindar con vasos que contenían agua. Finalmente llegó a la vivienda otra persona con unas latas de cerveza, cometiéndose los robos como en las anteriores ocasiones.