Tres detenidos tras agredir con un objeto punzante a una persona que medió en un intento de robo en San Blas

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a tres varones como presuntos autores de una agresión con un objeto punzante a una persona que medió en un intento de robo en la madruga del pasado domingo en el distrito de San Blas, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Agentes de Seguridad Ciudadana se personaron en la calle Lola Flores de la capital tras recibir un aviso en el 091 por una pelea en vía pública. Allí encontraron a una persona que, tras intentar mediar en un intento de robo, presentaba una herida producida por un objeto punzante en el costado izquierdo, así como heridas defensivas en las manos.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios de Samur-Protección Civil en torno a las 05.40 horas y atendieron al herido, un varón de 34 años que presentaba cortes de carácter superficial en el abdomen y en una mano, y lo trasladaron al Hospital Universitario Ramón y Cajal, según ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid. Una vez en el centro hospitalario, fue intervenido quirúrgicamente, según la Policía.

Tras el suceso, los agentes iniciaron una investigación que ha culminado con la detención de tres varones, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de tentativa de homicidio, lesiones y robo con violencia e intimidación.