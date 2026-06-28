Tres detenidos en la Cañada Real por intentar vender casi 120 corderos de manera fraudulenta

Corderos intervenidos. - GUARDIA CIVIL

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, en coordinación con la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid y con la Policía Municipal de la capital, han detenido a tres personas en la Cañada Real que trataban de vender 119 corderos de manera fraudulenta en la tradicional fiesta del cordero del pasado 27 de mayo.

Según ha informado La Benemérita en un comunicado, se trata del propietario de los animales, el transportista y el receptor de las cabezas de ganado, que están siendo investigados por un supuesto delito de falsedad documental al pretender amparar la compraventa con certificados falsos, cuyo destino final era un matadero ubicado en Zaragoza, al que nunca llegaron estos animales.

La actuación comienza a principios del mes de mayo, cuando la Policía Municipal de Madrid detectó la descarga de corderos en una parcela situada en la Cañada Real, donde se procedió a la identificación del transportista y al receptor de los corderos y se determinó que los animales iban a ser vendidos en la feria.

Ante estos hechos, el Servicio de Ganadería del Gobierno regional solicitó apoyo urgente al Seprona de la Guardia Civil, quienes realizaron una inspección integral en la instalación, constatándose que los corderos, todos ellos, eran de unos cuatro meses de edad y carecían de crotales identificativos, así como que el transporte desde Guadalajara se había realizado de forma irregular y con una documentación que contenía datos falsos.

Finalmente, la Comunidad de Madrid determinó el sacrificio de los 119 corderos intervenidos, con el objetivo de evitar brotes de enfermedades contagiosas al no tener garantías sanitarias de los animales.