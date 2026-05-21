Tres detenidos en Hortaleza por estafar a mayores con el método del 'tocomocho'

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres y un hombre especializados en la estafa conocida como "Tocomocho". - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres y un hombre por estafar a mayores en las inmediaciones de entidades bancarias en el distrito de Hortaleza con el método del 'tocomocho'.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo cuando agentes adscritos al Grupo Operativo de Respuesta de la comisaría de Hortaleza se encontraban realizando labores de prevención de delitos contra el patrimonio en las inmediaciones de entidades bancarias para evitar este tipo de actos delictivos.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, los agentes se percataron de un vehículo estacionado en doble fila en el que sus ocupantes estaban vigilando a las personas mayores de edad que se aproximaban a sucursales bancarias.

Tras identificar a los mismos y realizar una inspección del turismo, incautaron entre sus pertenencias más de 400 euros en efectivo, varias joyas, numerosos sobres de colores, pequeñas hojas de papel adhesivo y varios boletos de sorteos.

Después de una investigación se tuvo conocimiento de que el vehículo había estado implicado en otros hechos delictivos similares en varios puntos del país. Estas tres personas fueron detenidas como presuntas responsables de un delito de estafa y pasaron posteriormente a disposición judicial.