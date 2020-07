Tres detenidos en Móstoles especializados en robar en pisos cuyos moradores están ausentes o de vacaciones

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido 'in fraganti' en la localidad de Móstoles a tres individuos que se disponían a cometer un robo con fuerza en el interior de un domicilio, mediante la modalidad delictiva denominada 'timbreros', ha informado este jueves el Cuerpo policial en una nota de prensa.

Los hechos sucedieron hace un mes tras montar un dispositivo para la localización de posibles autores de robos en domicilios, debido al aumento de este tipo de delitos en fechas veraniegas. Agentes de esta comisaría localizaron a tres individuos que reunían las características de posibles autores de este tipo de hechos en las inmediaciones de un portal.

Después de acceder dos de ellos al interior de la finca , un tercero permaneció en el exterior y al detectar la presencia policial dio aviso a sus cómplices, que al verse sorprendidos intentaron huir, ocultando en un recoveco del ascensor los útiles que portaban para la comisión de los robos. Tras la investigación, los policías les imputaron otros dos delitos de robos con fuerza en domicilios cometidos con anterioridad.

Su especialidad delictiva consiste en la comisión de robos en interior de viviendas, por dos o mas individuos. Los autores llegan a un portal y comienzan a llamar a diferentes telefonillos, comprobando así si hay moradores en las diferentes viviendas.

Una vez comprueban que una o varias se encuentran vacías acceden a las mismas fracturando el bombín o mediante el método 'bumping', consistente en introducir una llave manipulada forzando el giro de la misma mientras se golpea con un objeto contundente. Así consiguen hacer saltar los pistones de las cerraduras.

CONSEJOS PARA EVITAR ROBOS EN DOMICILIOS ESTE VERANO

Para evitar este tipo de robos domiciliarios en verano, la Policía Nacional aconseja dar siempre apariencia de vivienda habitada y evitar

dejar señales que indiquen que la vivienda esta desocupada. Si es posible programar luces para que se enciendan y apaguen automáticamente. El uso de temporizadores de luz y audio programados para funcionar de forma autónoma puede ayudar a mantener esa ficción. Y también que algún vecino revise el domicilio de vez en cuando dando apariencia de normalidad en la vivienda.

En ese misma línea, no hay que dejar indicios de nuestra de ausencia. El buzón lleno de correspondencia indica nuestra ausencia y unas persianas bajadas por completo son síntoma inequívoco de ausencia en la vivienda. Antes de marcharnos, debemos vaciar nuestro buzón y convendría que un vecino de confianza recogiese la correspondencia.

La Policía aconseja también cerrar con llave la puerta y cerrar ventanas, ya que a veces por las prisas o descuido no se hace. Se debe comprobar que las ventanas están bien cerradas, incluso incluir cerrojos en ventanas también puede ayudar a evitar un robo. Es esencial que para que una puerta sea segura la cerradura también lo sea, y viceversa. No es aconsejable invertir en una buena puerta y no hacerlo en el cierre.

Los agentes también recomienda no aportar información en redes sociales. Hay que evitar hacer públicos todos los planes. También ser vistos al preparar el coche para un viaje largo pueden ser una fuente de información demasiado útil para el caco.

Igualmente, aconsejan contratar con alguna empresa de seguridad o de manera particular un sistema de detección anticipada sería positivo para evitar robos. Las nuevas soluciones permiten ver qué sucede en el interior en tiempo real desde el teléfono inteligente, escuchar e incluso comunicarnos a través de las cámaras.

Los ladrones marcan sus objetivos colocando pequeñas láminas de plástico en los marcos de las puertas, de esta manera saben que los inquilinos se ausentan de la vivienda. Si se detectan marcadores de plástico u otros indicios, hay que dar aviso a la Policía Nacional sin tocarlos.

Es importante también conocer a los vecinos, entablar buena relación con ellos e informar de las ausencias. Si algún vecino escucha ruidos extraños o se percata de alguna persona sospechosa en el edificio que avise rápidamente a la Policía. En caso de sufrir un robo, no tocar nada ni ordenar la vivienda, y llamar de inmediato a la Policía Nacional.