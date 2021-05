Tres detenidos y tres agentes heridos por una fiesta ilegal en el centro okupado 'La Casika' de Móstoles

Colectivos de apoyo, Más Madrid y Podemos critican piden explicaciones, critican la actuación policial, que tildan de "ilegal"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Móstoles detuvo ayer domingo por la tarde a tres personas por atentado a agentes de la autoridad durante una fiesta ilegal en el centro okupado 'La Casika', situada en la calle Montero número 15, ha informado hoy el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, sobre las 18 horas, los agentes recibieron varias llamadas a través del 092 por ruidos y molestias producidos por una fiesta ilegal que tenía lugar en el centro ocupado. Dos de ellos se desplazaron al lugar para mediar entre los asistentes y los vecinos y requerir a los organizadores que cesaran con la actividad, para la que el local no tiene autorización.

En ese momento se produjo una agresión de varios de los ocupantes del edificio contra los policías, resultando herido uno de ellos por diversas contusiones y siendo trasladado al hospital Rey Juan Carlos, han indicado las mismas fuentes.

Como consecuencia de esta agresión, tres personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial acusadas de atentado a los agentes de la autoridad. En la misma intervención identificaron a 63 personas presentes en la fiesta, en la que además había varios menores.

El pasado 27 de marzo, estando vigente el estado de alarma, la Policía Municipal de Móstoles intervino en el lugar por otra fiesta ilegal, desalojando en aquella ocasión a 70 personas de forma ordenada y pacífica.

INTENTO DE DESALOJO "SIN ORDEN JUDICIAL"

Sin embargo, desde los colectivos que defienden La Casika, la versión de lo ocurrido es muy diferente. Así, aseguran que la reunión de tantas personas se debió a que muchas de ellas se habían manifestado por las calles de Móstoles al mediodía para defender este espacio "multicultural y de reunión para muy diversos colectivos que luchan por los derechos de todas".

El colectivo 'Abrir Brecha Madrid' ha indicado en redes sociales que la Policía Municipal intentó desalojar el edificio "sin orden judicial" y utilizando "la fuerza e incluso gas para ejecutarlo". "La Policía no ha implementado el desalojo. Después de detener a compañeras y reventar el espacio. Técnicamente el desalojo no se ha producido. Cómo decimos no era legal. Luego dijeron que era porque la reunión superaba el aforo", apuntó.

Además, han denunciado que los agentes han agredido y detenido a una de las asistentes, que sería la abogada del espacio que quiso mediar entre las partes. Los detenidos han pedido ser llevados al hospital para solicitar un parte de lesiones.

Por su parte, Podemos Móstoles, que forma parte del Gobierno local junto al PSOE, ha rechazado la actuación policial, "que a todas luces parece desproporcionada". "Hemos pedido explicaciones a la Concejalía de Seguridad. Hemos pedido explicaciones a la Concejalía de Seguridad", ha manifestado la portavoz municipal de la formación morada, Mónica Monterreal.

También se ha pronunciado en contra de la actuación policial Más Madrid Ganar Móstoles, y el líder nacional de la formación, Íñigo Errejón, quien en Twitter también calificó de "ilegal" el intento de desalojo de La Casiña, que tras 23 años "siendo un espacio de referencia para la cultura popular y el asociacionismo en el sur de Madrid". "El Gobierno municipal debería dialogar, no forzar una situación de tensión", apostilló.