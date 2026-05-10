Tres detenidos y tres investigados por hurtos en Tres Cantos a través del método de la 'siembra'

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas e investigado a otras tres, pertenecientes a una organización criminal, que se dedicaba a cometer diversos delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico utilizando el conocido método de 'siembra'.

Este método consiste en distraer a las víctimas, generalmente en estacionamientos públicos, para proceder al robo de sus pertenencias personales dentro de sus vehículos, ha recordado la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado.

Esta organización actuaba en grupo de tres personas con un reparto de funciones de captación, distracción y ejecución del hurto. Además, los investigados no operaban siempre con idéntica composición, sino que rotaban de componentes, turnándose entre sí para dificultar el seguimiento policial.

En sus actuaciones utilizaban vehículos de alquiler contratados mediante la aportación de documentación falsa. Sustraían principalmente teléfonos móviles y tarjetas bancarias con las que de forma inmediata se trasladaban a entidades bancarias para la extracción de efectivo, llegando a extraer alrededor de 15.800 euros.

Del total de lo sustraído --que asciende a una cuantía de 22.000 euros aproximadamente--, la Guardia Civil ha logrado recuperar 3.300 euros en efectivo, cuatro móviles y dos tarjetas bancarias.

Los ahora detenidos e investigados han actuado en el término municipal de Tres Cantos en el 2024, 2025 y abril de este año. Se les atribuyen los delitos de hurto, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y delito de agrupación criminal. Además, la mayoría cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. La Guardia Civil ha indicado que la investigación continúa abierta no descartándose nuevas actuaciones.