Tres jóvenes heridos, uno de ellos grave, en una reyerta en Puente de Vallecas

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres jóvenes de entre 20 y 30 años han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, en el transcurso de una reyerta que se ha producido en el distrito de Puente de Vallecas, ha informado Emergencias Madrid.

Los hechos han tenido lugar sobre las seis de la madrugada en la Avenida Monte Igueldo. Uno de los heridos ha resultado grave al recibir un corte profundo en el cuello, por lo que ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón de la capital.

A la llegada de los sanitarios del Samur-Protección Civil, otro de los jóvenes presentaba contusiones y una herida en la barbilla, mientras que el tercero de los heridos tenía cortes y heridas en las manos. Éste último no ha requerido de traslado hospitalario.

Una patrulla de la Policía Municipal de Madrid ha acompañado al convoy sanitario al hospital para facilitar los traslados. La Policía Nacional ha hecho cargo de la investigación.