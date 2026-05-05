Tres madrileños asintomáticos y en buen estado viajan a bordo del crucero de lujo con hantavirus

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Tres ciudadanos madrileños viajan a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', donde se ha declarado un brote de hantavirus que ya ha causado tres muertos, y de momento permanecen asintomáticos y en buen estado, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

En total, a bordo del crucero de lujo, que partió del puerto argentino de Ushuaia y se encuentra en Cabo Verde, viajan un total de 14 españoles --13 pasajeros y un miembro de la tripulación--, tres de los cuales proceden de la Comunidad de Madrid.

Desde el Gobierno autonómico se ha apuntado que los tres madrileños permanecen aislados en el interior del crucero como medida preventiva. No presentan sintomatología alguna y se encuentran bien, han indicado a Europa Press las mismas fuentes.

Según la naviera Oceanwide Expeditions, el barco el buque permanece frente a las costas de Cabo Verde. Hay 149 personas a bordo, de 23 nacionalidades diferentes, de ellos 88 son pasajeros y 61 tripulantes.

CRONOLOGÍA DE LO SUCEDIDO

El buque zarpó de Ushuaia (Argentina), el 1 de abril de 2026 y siguió un itinerario a través del Atlántico Sur, con múltiples escalas en regiones remotas y ecológicamente diversas. Dos de los pasajeros fallecidos, habían realizado un viaje por Sudamérica, incluyendo Argentina y Chile, antes de embarcar en el crucero. Se desconoce el grado de contacto del resto de los pasajeros con la fauna local durante el viaje o antes del embarque en Ushuaia. E

El buque transporta un total de 147 personas, incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes. Los pasajeros y la tripulación a bordo representan 23 nacionalidades, de los cuales 13 pasajeros y 1 tripulante son de nacionalidad española.

Por el momento, se han confirmado 6 casos de hantavirus - (dos confirmados por laboratorio y cuatro casos sospechosos), además hay un pasajero en investigación por contacto estrecho; por este motivo desde la OMS se habla de 7 casos. De ellos, tres personas han fallecido durante o después del viaje, aunque no todas las muertes han sido atribuidas por ahora al virus aún; y un cuarto pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.

El 2 de mayo de 2026, la OMS recibió una notificación del Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005 del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre un brote de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo de un buque de pasaje por el Atlántico Sur.

El 6 de abril, un pasajero inició un cuadro caracterizado por fiebre, cefalea y diarrea leve mientras se encontraba a bordo. En los días siguientes, su estado clínico empeoró progresivamente, presentando distrés respiratorio severo, falleciendo el 11 de abril, sin que se llegaran a realizar pruebas microbiológicas. El cuerpo fue desembarcado posteriormente en la isla de Santa Elena el 24 de abril.

Ese mismo día desembarcó también su mujer que presentaba síntomas gastrointestinales. Su situación clínica presentó un rápido deterioro por lo que fue trasladada vía aérea a Sudáfrica, falleciendo pocas horas después en el hospital, el 26 de abril. Días más tarde, el 4 de mayo, se confirmó mediante PCR que la causa fue una infección por hantavirus.

El 24 de abril, de nuevo navegando, un tercer pasajero comenzó con fiebre, dificultad respiratoria y un cuadro compatible con neumonía. Su estado se agravó en los días siguientes por lo que fue evacuado en avión a Sudáfrica el 27 de abril, donde permanece ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos. El diagnóstico de infección por hantavirus se confirmó por PCR el 2 de mayo.

El 28 de abril otro pasajero desarrolló a bordo un cuadro de neumonía, iniciado el con fiebre y malestar general, que evolucionó rápidamente hacia el fallecimiento el 2 de mayo. Además, hay dos casos sospechosos y un contacto de alto riesgo continúan a bordo del crucero, que se encuentra fondeado en Cabo verde, y que son los pasajeros que esperan ser evacuados.