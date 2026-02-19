Los tres primeros días de huelga médica por Estatuto Marco llevan a suspender 1.405 cirugías y 24.216 consultas externas

Manifestantes portan pancarta con lema 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa' durante la manifestación contra el Estatuto Marco - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los tres primeros días de la huelga médica en la Comunidad para reclamar un Estatuto Marco propio ha obligado a suspender 24.216 consultas externas en hospitales, 1.405 cirugías y 3.025 pruebas diagnósticas en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, según datos oficiales de la Consejería de Sanidad.

Además, durante estas tres primeras jornadas, desde el lunes hasta el viernes, también se ha registrado la cancelación de 8.713 citas en Atención Primaria.

Desde el Gobierno regional se ha cifrado en casi dos millones de euros el impacto económico entre los dos niveles asistenciales del sistema sanitario madrileño.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

La convocatoria de huelga se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.