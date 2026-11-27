Archivo - 77 BOTTAS Valtteri (fin), Cadillac F1 Team MAC-26, action during the 2026 Formula 1 Spanish Grand Prix, 14th round of the 2026 Formula One World Championship from September 11 to 13, 2026 on the Madring, in Madrid, Spain - Photo Florent Gooden / - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado el Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento para posibilitar la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Ifema, al desestimar íntegramente los recursos interpuestos por el Grupo Municipal de Más Madrid, Liberum Natura y la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y por un Urbanismo Sostenible.

Así consta en tres sentencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza anular el acuerdo del Pleno de Cibeles de febrero de 2025 por el que se aprobó definitivamente este instrumento urbanístico.

Los magistrados imponen las costas procesales a los recurrentes, con un límite de 12.000 euros en cada procedimiento, más el IVA que corresponda. Contra las tres resoluciones cabe recurso de casación.

El TSJM ya rechazó en junio de 2025 suspender cautelarmente el Plan Especial en lo relativo a la instalación del circuito a petición de Más Madrid. Este instrumento urbanístico salió adelante con los votos del PP y permitió habilitar nuevos usos en el recinto ferial, entre ellos la celebración de eventos deportivos de carácter temporal.

SE DESESTIMAN LOS RECURSOS

En la sentencia que resuelve el recurso de Liberum Natura, a través de la que acudió a los tribunales la Plataforma Ecologista Madrileña, la Sala descarta que el Plan Especial incurra en arbitrariedad o desviación de poder al posibilitar la implantación del circuito automovilístico.

Los magistrados destacan que la promoción y gestión de actividades deportivas al aire libre de repercusión nacional e internacional figura entre los objetivos estatutarios del consorcio ferial y constituye "una actividad de interés público que se razona ampliamente en la indicada memoria".

Asimismo, avalan la tramitación ambiental del Plan Especial y consideran que la normativa que incorpora en esta materia "va más allá de lo que se le exige a un plan especial", diferenciando la evaluación ambiental estratégica del instrumento urbanístico de la evaluación de impacto ambiental del proyecto del circuito.

RECHAZA LOS ARGUMENTOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES

Respecto al recurso de Más Madrid, el tribunal rechaza los argumentos relativos a la insuficiencia del estudio de viabilidad económico-financiera, la falta de notificación individual a los afectados, los usos de los espacios ajardinados y el impacto acústico y ambiental, entre otros.

En materia económica, los magistrados señalan que no se acredita la inviabilidad del Plan Especial y que "ni siquiera se solicitó el recibimiento del recurso a prueba ni se formuló prueba pericial al respecto".

En cuanto al ruido y la huella de carbono, la Sala insiste en que "todas las referencias y condicionantes al circuito de Formula 1 deben ser cumplidas con ocasión de la autorización del proyecto".

Por otro lado, en la sentencia relativa a la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y por un Urbanismo Sostenible, los magistrados descartan que se introdujeran modificaciones sustanciales que obligasen a abrir un nuevo periodo de información pública.

También consideran ajustado a derecho que la determinación del reparto del coste de la pasarela sobre la M-11, necesaria para garantizar la continuidad entre las vías pecuarias Vereda de los Leñeros y Vereda de Valdecarros, se remita al procedimiento correspondiente.

La falta de concreción de quién asumirá ese coste, sostiene el tribunal, "no supone necesariamente que no se vaya a garantizar la integridad y continuidad del nuevo trazado".