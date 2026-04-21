El TSJM confirma 33 años de prisión a un trinitario por intentar matar a machetazos a tres miembros de otra banda

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la condena a 33 años de cárcel a un integrante de la banda latina de los trinitarios por tres intentos de homicidio cometidos durante una 'machetada' que se produjo en diciembre de 2023 a la salida de una discoteca de Carabanchel.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se desestima el recurso interpuesto por la defensa, con lo que se avala la resolución dictada previamente por la Audiencia Provincial de Madrid, considerando que las pruebas practicadas durante el juicio acreditan la participación directa de los acusados en los hechos.

Los hechos se produjeron el 23 de diciembre de 2023, cuando el procesado en compañía de otros sujetos no identificados, decidieron aproximarse a las inmediaciones de la discoteca Fénix, ubicada en la Avenida de la Emperatriz Isabel número 13 de Madrid, donde, portando armas blancas de gran tamaño.

Así, atacaron con los machetes a varias personas al tiempo que gritaban "Patria" y manifestaban "Somos de los Trinitarios y venimos a por los pencos".

El tribunal de apelación confirma igualmente la indemnización a los perjudicados -50.000 euros, 7.077 euros y 3.007 euros-, la prohibición de acercamiento y comunicación durante cinco años, así como la medida de libertad vigilada una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Los magistrados rechazan los motivos del recurso planteado por la defensa. Entre los elementos determinantes figuran la identificación del acusado por un testigo presencial, su localización inmediata en las proximidades del lugar de los hechos, la coincidencia con la descripción facilitada a la policía, los restos de sangre hallados en su ropa y la geolocalización de llamadas telefónicas efectuadas instantes antes de la agresión.

Asimismo, los magistrados descartan que se produjera indefensión por la modificación de la calificación jurídica durante el juicio, al entender que no se alteraron los hechos objeto del proceso, sino únicamente su encaje penal, pasando de lesiones a tentativa de asesinato, conforme a la facultad legalmente reconocida a las acusaciones.