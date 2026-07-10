El TSJM rechaza atribuir a jueces campañas de 'lawfare' y lamenta la falta de "respeto institucional" a la Justicia

Archivo - El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, ha tachado de "absolutamente rechazable" la atribución a jueces de campañas de 'lawfare' por parte de algunos políticos y ha lamentado la pérdida del "respeto institucional" hacia la Justicia ante casos mediáticos como el de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios durante el acto de presentación de la Memoria anual del organismo, el magistrado ha defendido que España cuenta con un sistema judicial "enormemente garantista" que "permite discutir" aquellas resoluciones con las que cualquier parte no esté de acuerdo, pero ha criticado que se extrapolen conclusiones para atribuir a los jueces campañas de guerra jurídica "de manera indiscriminada".

"Me parece que esta insistencia en la articulación de campañas de 'lawfare' por parte de jueces y tribunales, como si estuviésemos conspirando para derrocar determinadas opciones políticas o determinados responsables políticos, creo que no son en absoluto de recibo", ha añadido.

En este sentido, aunque ha evitado pronunciarse sobre la labor del juez instructor del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, el presidente del TSJM ha suscrito la postura del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha criticado que se hayan "magnificado estas descalificaciones" hacia la carrera judicial al hilo de "un caso en concreto".

Rodríguez ha recalcado que "todos los asuntos tienen su cauce de discrepancia", pero ha insistido en que "no debe producirse" esa "quiebra del respeto institucional". Asimismo, ha afirmado que "no es significativo" que reciban más atención "cinco o diez" casos de entre los siete millones de asuntos que ingresan en los tribunales españoles al año.