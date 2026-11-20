CSIF Educación Madrid denuncia a la Consejería ante Inspección de Trabajo por vulneración del derecho de huelga. - EUROPA PRESS

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por el sindicato Csif contra la última orden de la Consejera de Educación, Ciencia y Universidades sobre los servicios mínimos esenciales en los centros docentes y educativos públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid por la huelga indefinida en el sector, que fijaba refuerzos en 2º de Bachillerato.

En un auto notificado este viernes, consultado por Europa Press, la Sección nº 8 de lo Contencioso-Administrativo no aprecia "circunstancias de especial urgencia". "El hecho de que la orden sea de inmediata ejecución no puede considerarse suficiente para justificar la resolución inaudita parte --sin oír a la otra parte-- de la medida. Teniendo en cuenta que, de seguir ese criterio, en todo caso sería procedente la adopción de estas medidas de suspensión, dado el principio de ejecutividad de los actos administrativos", señala el auto, contra el que no cabe recurso.

Csif había solicitado la adopción de medidas cautelares urgentes ante la entrada en vigor de la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) que modificaba una previa del pasado 7 de octubre con el objetivo de reforzar los servicios del último curso de Bachillerato en el marco de la huelga educativa que arrancó el 14 de octubre.

El sindicato considera "abusivos, excesivos y desproporcionados" los servicios mínimos" establecidos en la misma por el departamento que dirige Mercedes Zarzalejo. En su opinión, es "incomprensible" que, con un seguimiento de la huelga anunciado por la propia Consejería en torno al 3%, se adopten medidas "tan restrictivas".

En su escrito, Csif hacía referencia a la "patente inconstitucionalidad" de fijar servicios mínimos que alcanzan el 90% del horario lectivo del grupo de Bachillerato un profesor por cada 3 unidades, algo que, en su opinión, "demuestra una intencionalidad manifiesta de la Consejería de boicotear el seguimiento de la huelga".

TODOS LOS SINDICATOS RECHAZAN LOS SERVICIOS MÍNIMOS

El comité de huelga formado por CGT, UGT, STEM, CCOO, Solidaridad Obrera, CNT, Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna también ha censurado el "endurecimiento" de los servicios mínimos y han anunciado este viernes que pedirá medidas cautelarísimas ante el TSJM para su suspensión "urgente".

En concreto, las organizaciones rechazan que la Consejería pretenda "utilizar esta ampliación para mantener la actividad lectiva ordinaria y reducir el impacto de la huelga".Consideran que unos servicios mínimos orientados a garantizar la normalidad académica, en lugar de "atender las necesidades esenciales, vacían de contenido el ejercicio de este derecho fundamental".

LOS SERVICIOS MÍNIMOS ANUNCIADOS POR LA CONSEJERÍA

La Comunidad de Madrid ha señalado que modifica la orden de servicios mínimos de la huelga indefinida educativa que comenzó el pasado 14 de octubre para garantizar la continuidad de la actividad lectiva y reforzará la atención al alumnado de 2º de Bachillerato y evitar perjuicios a los estudiantes que se presentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) al final del curso.

El BOCM publicó este jueves la nueva orden con servicios mínimos esenciales en los centros docentes y educativos públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Según consta en el documento, se establece una protección especial en el último curso de Bachillerato que tendrá la consideración de servicio mínimo, así como el profesorado que imparta las materias que pueden ser objeto de la Prueba de Acceso a la Universidad.

Será del 50% desde que surta efecto la orden hasta el 31 de enero, desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2027, el 75%; y desde el 1 de mayo hasta la finalización de actividades lectivas será de hasta el 90%.

Habrá protección reforzada de segundo curso de Bachillerato y de la evaluación final de los cursos terminales. Se considerarán actuaciones de especial protección a efectos de servicios mínimos la realización de las sesiones de evaluación y de las actuaciones necesarias para la determinación objetiva de las calificaciones y la adopción de los acuerdos de evaluación y titulación.

También se añade la cumplimentación, firma, custodia y tramitación de las actas y documentos oficiales de evaluación; la tramitación de las reclamaciones de calificaciones y de los procedimientos que puedan afectar a la obtención del título de Bachillerato; la expedición y remisión de las certificaciones y documentación académica necesaria para la PAU, y las actuaciones administrativas y de orientación académica indispensables para garantizar la continuidad de los estudios y el acceso a las enseñanzas universitarias.

A ello se suma también la realización de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional en las fechas establecidas en su convocatoria, y las sesiones de evaluación final, la adopción de las decisiones de promoción y titulación en cursos esenciales como sexto curso de Primaria o cuarto de Secundaria.