El túnel de Sol volverá a cerrar este fin de semana y afectará a las líneas C-3 y C-4 de Cercanías

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MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El túnel de Sol permanecerá cerrado este sábado y domingo entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios con motivo de las obras de transformación de Atocha Cercanías, lo que obligará a modificar el servicio de las líneas C-3 y C-4.

Este será el segundo y último fin de semana de cortes previsto en este tramo, después de la interrupción de los pasados días 29 y 30 de agosto.

Durante los días 5 y 6 de septiembre se establecerán cabeceras provisionales para ambas líneas. La estación de Atocha funcionará como cabecera para los trenes de la C-3 y la C-4, mientras que Nuevos Ministerios será cabecera provisional para los servicios de la C-4.

Los viajeros que dispongan de títulos válidos de Cercanías podrán acceder a los servicios regulares de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Renfe informará de las alteraciones a través de sus canales habituales, entre ellos el personal de atención al cliente en las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, la cartelería física y digital, las redes sociales y su canal de WhatsApp.

OBRAS EN VERANO PARA MEJORAR EL SERVICIO

El cierre forma parte de las últimas obras relacionadas con la transformación de Atocha Cercanías que interfieren en el servicio ferroviario del túnel de Sol.

Los trabajos se han concentrado durante el periodo estival, cuando se registra un menor número de viajeros, con el objetivo de reducir las molestias a los usuarios.

La actuación permitirá completar la implantación de un nuevo esquema de vías en Atocha Cercanías, que pasará de la actual configuración 4+3+3 a un modelo 4+4+2.

Con la nueva distribución, las vías 1 a 4 quedarán asignadas al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

A partir de octubre, esta configuración permitirá aumentar hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol, lo que beneficiará directamente a las líneas C-3 y C-4.

Además, proporcionará un mayor margen de explotación durante la franja comprendida entre las 6.00 y las 9.00 horas, con el objetivo de mejorar la fluidez del servicio en la hora punta de la mañana y facilitar la gestión del tráfico ferroviario ante posibles incidencias.

INVERSIÓN DE CERCA DE 56 MILLONES

El proyecto cuenta con una inversión global cercana a los 56 millones de euros e incluye, entre otras actuaciones, la conexión de los túneles de Embajadores y Sol mediante un falso túnel.

También contempla la creación de un nuevo escape entre las vías 9 y 10, la ampliación del andén 5, la remodelación de la vía 10 y el desplazamiento de varias diagonales para facilitar el paso de los trenes entre las distintas vías.

Los trabajos incluyen asimismo la renovación de la diagonal entre las vías 7 y 10, intervenciones en la playa de vías, la construcción de cuatro nuevas vías de apartado y la adaptación de los sistemas de señalización, seguridad y control del tráfico.

La transformación de Atocha Cercanías, que el pasado año registró más de 82 millones de pasajeros, cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU.