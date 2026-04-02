El turismo internacional en Madrid crece un 12,5 % en febrero con un gasto de 1.166 millones de euros

Archivo - Turistas en el centro de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El turismo internacional en Madrid creció en febrero un 12,5% en Madrid capital --465.583 personas y el 55% del total del mes-- que implicaron un gasto de 1.166 millones de euros, un 2,46% más que el mismo mes de hace un año.

Así figura en los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles y recogidos por un comunicado del Ayuntamiento de Madrid este jueves en el que destacan que recibió un total de 839.705 viajeros en febrero, lo que supone un 4,9 % más que en el mismo mes de 2025.

El gasto del turismo internacional en acumulado de los dos primeros meses del año alcanza los 2.775 millones de euros, un 9,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado que "el crecimiento del 12,5 % en viajeros internacionales confirma el atractivo de Madrid como destino urbano de referencia en Europa". "El incremento del 74 % del turismo chino y el comportamiento de mercados latinoamericanos como Brasil demuestra que nuestra estrategia de diversificación de mercados está dando resultados", ha destacado.

CRECIMIENTO DE LAS PERNOCTACIONES INTERNACIONALES

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Madrid sumaron 1,7 millones en febrero (1.713.154), un 4,2 % más que en el mismo mes de 2025. Las de turistas internacionales superaron la cifra del millón (1.074.548), lo que representa un incremento del 10,3 % y supone el 63 % del total. En el acumulado de enero y febrero, Madrid ha registrado 3,5 millones de pernoctaciones (3.514.685), un 5,3 % más que en el mismo periodo de 2025, de las cuales 2,2 millones (2.216.128) corresponden al turismo internacional (+10,8 %).

Madrid cuenta con una planta hotelera con 310 establecimientos, más de 39.000 habitaciones (39.368) y por encima de 79.000 plazas disponibles (79.144). La ocupación hotelera media por habitación en febrero se situó en el 73 %.

El mercado chino ha protagonizado el mayor crecimiento del mes, con 26.000 viajeros y un incremento del 74 % respecto a febrero de 2025, coincidiendo con la celebración del Año Nuevo chino.

Por su parte, Brasil continúa su excelente comportamiento con 15.000 viajeros (+58 %), consolidando la tendencia positiva que el mercado latinoamericano viene mostrando en los últimos meses. Portugal, por su parte, registró 20.000 visitantes, un 23 % más que en febrero del año anterior.

En el conjunto de mercados internacionales, Estados Unidos continúa liderando con 54.000 viajeros (+10,4 %) y 130.000 pernoctaciones (+9 %); seguido de Italia con 39.000 visitantes (+13,4 %) y 93.000 pernoctaciones (+11,6 %). Reino Unido aporta 27.000 viajeros (+5 %) y Alemania suma 18.000 (+4,3 %).