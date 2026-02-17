La UCM aprueba su plan para hacer frente a su déficit con medidas de "eficiencia de gasto" y optimización patrimonial

Archivo - El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, durante la toma de posesión de su cargo, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, a 27 de junio de 2023, en Madrid (España).Goyache renueva su cargo tras cuatro - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aprobado este martes su Plan Económico Financiero (PEF) 2025-2028, que incluye una serie de medidas de "eficiencia en el gasto", optimización patrimonial e incremento de ingresos propios, para "reestablecer el equilibrio" del centro universitario, que sufre un déficit estructural.

Así lo ha anunciado en un comunicado remitido a la comunidad universitaria en el que ha recordado que este plan es "un instrumento obligatorio previsto en la normativa estatal y autonómica para las instituciones públicas que se encuentran en una situación de déficit".

Según el PEF de la UCM, al que ha tenido acceso Europa Press, la Complutense busca sanear un importe de 33,18 millones de euros tras haber obtenido un resultado presupuestario ajustado negativo en el ejercicio 2024. Por ello, incluye una serie de medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios.

En cuanto a la vigencia se propone un período de tres años, de 2025 a 2028, por concurrir especiales circunstancias que "impiden la consecución de los objetivos en un plazo inferior, fundamentalmente, por el elevado importe y el origen".

En octubre, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó la concesión de un préstamo por valor de 34.469.224 euros a la Universidad Complutense para que el centro pueda afrontar su déficit estructural y mantener su solvencia económica.

La aprobación de este plan se produce en pleno revuelo por la salida del exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana, ante el bloqueo de las negociaciones de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).