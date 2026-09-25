La UCM busca "atraer vocaciones científicas" y despertar la curiosidad de los alumnos con la Noche de los Investigadores

El Real Jardín Botánico de la UCM acoge por tercer año consecutivo la XVII edición de la Noche Europea de los Investigadores. - UCM

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acoge este viernes por tercer año consecutivo la XVII edición de la Noche Europea de los Investigadores con talleres de viñetas, observación del sol con telescopios o una mesa redonda de humor, entre las novedades de este año para "afianzar la divulgación científica" entre alumnos y público en general.

La responsable de la Unidad de Cultura Científica de la UCM, Ana Casado, ha explicado a Europa Press que estas actividades buscan "atraer vocaciones científicas" y suponen "una oportunidad para despertar la curiosidad en alumnos, que hagan preguntas y descubran lo que hay detrás de esto". Además, todas son de acceso libre y gratuitas, salvo algunas que han requerido inscripción previa.

En concreto, ha destacado que el contacto con estudiantes de Bachillerato es "enriquecedor" porque pueden ser atendidos por alumnos de otros cursos, con los que pueden "intercambiar experiencias y despertar su vocación".

En este sentido, Casado ha señalado que estas actividades de divulgación permiten dar a conocer "cuáles son los descubrimientos y proyectos que se hacen en la universidad y la inversión que se hace en ciencia".

Durante la jornada, que se desarrollará este viernes, cuatro facultades de la UCM organizarán 15 actividades de divulgación científica de las disciplinas de Ciencias Físicas, Ciencias Químicas, Filología y Medicina, diez de ellas en el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria.

ELECTROMAGNETISMO, ROBÓTICA O NATURALEZA

La Facultad de Ciencias Físicas asume la puesta en marcha de ocho talleres en los que se darán respuesta a estas y otras cuestiones que rodean a la sociedad.

Los asistentes disfrutarán de la espectacularidad de los materiales, del electromagnetismo, la naturaleza, la robótica o la luz en las carpas ubicadas en el jardín en siete actividades: ¿Por qué los imanes son tímidos? Cuentos electromagnéticos; Cocinando Materiales; El reto del Ojo Digital: ¿Qué ve realmente un robot?; La Naturaleza en tus Manos: Rayos, Truenos, Nubes, Arco Iris, el Sol; Materiales que controlan la luz; Observación solar; y Pilotaje de un rover por la superficie marciana.

Además, la Facultad de Ciencias Físicas organiza un octavo taller fuera del jardín, en el Instituto de Magnetismo Aplicado ubicado en Las Rozas. 'Algunos hitos en la historia del electromagnetismo ejemplificados experimentalmente' propone un breve recorrido histórico por algunos de los descubrimientos relacionados a los fenómenos eléctricos y magnéticos.

Por parte de la Facultad de Ciencias Químicas, se ofrecen cuatro talleres. El Real Jardín Botánico acogerá dos de ellos. En 'Plásticos en nuestra vida y cómo hacerlos más sostenibles' los asistentes se concienciarán del uso extendido de los plásticos, su efecto negativo sobre el medio ambiente y el trabajo de investigadores de la UCM para paliarlo. Por otro lado, en 'Jugando con Nanocristales: Luz y Catálisis' habrá demostraciones prácticas que descubrirán "el fascinante comportamiento de los nanocristales de oro".

Tras "el éxito" de las dos últimas ediciones, dos profesoras de la Facultad de Ciencias Químicas repiten en la Facultad de Ciencias Biológicas la actividad 'Biólogo molecular por un día: descubre con PCR y secuenciación qué bacterias nos rodean', un taller práctico sobre técnicas reales de la microbiología molecular.

EL PASADO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO

Otra de las actividades se traslada al Museo Arqueológico Nacional. 'El Enigma de la Tumba 14: Expedición Almería 2026' propone descubrir el pasado de la península ibérica y sus poblaciones a través de piezas procedentes de cuevas, asentamientos y necrópolis. Esta actividad se organizará dos días: este viernes por la tarde para público mayor de 15 años y el sábado por la mañana para asistentes de entre 8 y 12 años.

Por su parte, la Facultad de Filología ha propuesto una actividad para aprender, pero sin renunciar al humor. El proyecto europeo HUMLIT (Developing humour literacy: analysing production, content and reception of humour to bring positive change in the public sphere), del que la UCM es uno de los miembros participantes, propone dos talleres.

Por un lado, la actividad 'Viñetas que hablan: Humor con propósito' iniciará, este viernes a partir de las 11 horas, a los asistentes en la creación de su propia viñeta para conocer cómo es el proceso de crear humor gráfico sobre temas sociopolíticos de actualidad de la mano de la viñetista Yeyei Gómez.

Ya por la tarde, a las 17 horas, en el Paraninfo de la Facultad de Filología se desarrollará 'El humor es cosa seria', una mesa redonda y un coloquio con dos humoristas profesionales: la cómica, actriz y guionista Carolina Noriega y el ilustrador e historietista Darío Adanti, uno de los fundadores de la revista 'Mongolia', colaborador de 'El Jueves' y miembro del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo de las Artes del Humor (IQH). Ambos tratarán, entre otros temas, la "(auto)censura" y las controversias en el humor.

OBSERVAR EN EL MICROSCOPIO MUESTRAS DE SANGRE O GANGLIO LINFÁTICO

Por último, en la Facultad de Medicina, las puertas del Laboratorio de Microscopios del Departamento de Biología Celular e Histología se vuelven a abrir por tercer año consecutivo. En 'Observa las células del sistema inmune que nos protegen frente al cáncer', los asistentes observarán en el microscopio muestras de sangre, timo, ganglio linfático y bazo humanos.

Además, los asistentes conocerán cómo se preparan este tipo de muestras y elaborarán fichas con dibujos de las células observadas. La actividad tiene agotadas sus 20 plazas.

Casado ha señalado asimismo que en estas actividades participan "un montón de alumnos de la facultad" para acercar la divulgación científica a estudiantes de Bachillerato, público general, adultos y personas que acuden de forma individual o en grupos escolares.

La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras es un evento de divulgación científica que se celebra simultáneamente en más de 350 ciudades del continente. En Madrid, en cuya región participan más de una veintena de instituciones, el evento está coordinado por la Fundación para el Conocimiento madri+d.

En la UCM, esta actividad está organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la OTC y forma parte del proyecto "#CienciaUCM: Programa de actividades 2026-27 de la UCC+I de la Universidad Complutense de Madrid", financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

Remarca Casado que el objetivo de esta Noche es también rendir homenaje a los investigadores que desarrollan sus proyectos de investigación con el fin de que "la sociedad evolucione y las condiciones de vida sean mejores".

De cara a los próximos días, ha recordado que la Semana de la Ciencia comenzará el 16 de noviembre y contará con más de 320 actividades en el campus de la UCM.