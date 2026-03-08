La UCM denuncia la vandalización de material del 8M en Ciencias Políticas por parte de una treintena de encapuchados

Pancarta - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid ha denunciado que una treintena de personas, la mayor parte de ellas encapuchados y con el rostro cubierto, irrumpieron el pasado viernes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Trabajo Social y vandalizaron material reivindicativo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo.

En un comunicado, los decanatos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la Facultad de Trabajo Social han denunciados estos "graves hechos" ocurridos en la tarde del viernes cuando sobre las 17.30 horas cuando "aproximadamente 30 personas" irrumpieron en las facultades e increparon a algunas de las personas que se encontraban en ellas y causaron destrozos.

Según relatan los decanatos, arrancaron carteles, "especialmente aquellos relacionados con actividades en torno al 8 de Marzo y los derechos de las mujeres", y retiraron "violentamente" pancartas reivindicativas del estudiantado de las facultades.

Todo ello, explican, para intentar colocar una pancarta que, junto al símbolo de Falange, contenía el lema 'Rechaza el feminismo, abraza la feminidad', aunque finalmente el personal de la facultad impidió su colocación.

Desde los decanatos de ambas facultades han remarcado que "el grupo de ultraderecha se ensañó especialmente con el aula social del estudiantado, causando importantes daños materiales y en el mobiliario". Finalmente, el personal de la universidad evitó que se produjeran más incidentes y expulsó a estas personas "violentas" del edifico y del campus.

Los decanatos ya se han puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes y se ha procedido a su denuncia. También se está evaluando todos los daños ocasionados para sufragarlos desde la institución.

En su comunicado, remarcan además que esta acción ha tenido lugar en el marco de la semana de actos en torno al 8M, "con el propósito evidente de amedrentar a nuestro estudiantado y personal, y de reprimir y silenciar las demandas y reivindicaciones del movimiento feminista en defensa de los derechos de las mujeres". "No lo van a conseguir. Estos hechos demuestran que esta lucha por los derechos y la igualdad es hoy más necesaria que nunca", han defendido.

En esta línea, han recordado que no se trata de un "hecho aislado" sino que las facultades y "buena parte de las universidades públicas", están siendo objeto de "una ofensiva sistemática y prolongada por parte de grupos de ultraderecha que tratan de negar derechos y libertades, que promueven discursos de odio y que utilizan en los últimos tiempos especialmente nuestro centro como diana de sus ataques".

"Nuestra comunidad universitaria se está viendo expuesta a acciones que tratan de alterar y romper nuestra vida académica y social. Una universidad pública --al igual que cualquier otro espacio de nuestra sociedad-- no debería verse expuesta a los niveles de violencia y agresión que hemos sufrido en los últimos meses. Frente a estas amenazas, seguiremos trabajando para que nuestras facultades sean espacios públicos seguros, en los que nos cuidamos y en los que nos queremos libres de odio y de miedo", han alegado desde los decanatos.

En este marco, han reclamado al Rectorado "los medios necesarios para garantizar la seguridad" en el centro. "Es un derecho básico de nuestra comunidad universitaria que hemos de saber cubrir. Esperamos que la Comunidad de Madrid condene públicamente esta incursión violenta y ponga también los recursos para ello", han añadido.