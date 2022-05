UCM no cancela charla política en Somosaguas sino que no la autorizó por no aportar la organización toda la información

La asociación fue invitada a realizar "nuevos eventos en tiempo y forma"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aclarado que no ha cancelado acto alguno con diputados de la Asamblea de PP y Cs en el campus de Somosaguas sino que no lo autorizó dado que la organización no aportó toda la información necesaria.

"El referido acto nunca fue autorizado y el Decanato de la Facultad nunca fue conocedor de las personas que iban a participar en el mismo", han asegurado desde la Complutense en un comunicado.

Gerencia recibió el pasado miércoles 11 de mayo la solicitud de una reserva de espacio en la Sala de Juntas de la Facultad por parte de una asociación estudiantil. El objetivo era organizar un acto al día siguiente.

"Al no incluir la información básica sobre la actividad, Gerencia solicitó mayores detalles, que no fueron proporcionados por la asociación, por lo que la solicitud no se tramitó. La asociación fue debidamente informada de este hecho y se la invitó a realizar nuevos eventos en tiempo y forma", han explicado.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM "es un espacio universitario diverso y plural, siempre dispuesto a promover debates y discusiones en un marco académico y de respeto", han subrayado en la Complutense.

El centro, que cuenta con 31 titulaciones oficiales y una plantilla de docentes e investigadores de excelencia, "es además espacio de formación y encuentro de decisores y responsables políticos de todos los ámbitos del espectro político español".