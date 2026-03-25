UGT advierte del posible despido de los 249 trabajadores del laboratorio central de la Comunidad

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Madrid ha advertido este miércoles del despido de los 249 trabajadores que actualmente desempeñan su labor en el laboratorio de diagnósticos de la Comunidad de Madrid con la adjudicación del nuevo contrato que está a punto de ponerse en marcha.

En un comunicado, el sindicato ha subrayado que, tras la presentación de ofertas en la licitación, la mejor puntuada es la empresa Health Diagnostic (Quirón Salud), por encima de la actual adjudicataria, Ribera Salud.

Según la organización sindical, Quirón no pretende subrogar los contratos de trabajo actuales y estudia contratar a nuevos profesionales en el caso de ser finalmente la nueva adjudicataria del concurso, que afecta a los laboratorios de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Sureste, Henares y Hospital del Tajo.

"Aunque en la norma convencional actual de los establecimientos sanitarios privados de Madrid, no se regula la subrogación de las personas trabajadoras en los concursos públicos, los servicios jurídicos de UGT entienden que un posible cambio de empresa adjudicataria supone una sucesión de empresas, por lo que operaría el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores", ha argumentado el sindicato.

En este caso, ha añadido, los trabajadores actuales "deberán seguir prestando sus servicios en el laboratorio sea cual sea la empresa que finalmente gane esta licitación".

Una situación ante la que ha pedido en reiteradas ocasiones la intervención de la Consejería de Sanidad para que inste a la nueva adjudicataria a asumir el personal. Desde el departamento que dirige Fátima Matute se ha recalcado que todavía no se ha adjudicado el contrato y, en todo caso, la subrogación o no del personal dependerá del acuerdo entre empresas.

En este sentido, desde la Consejería han indicado a Europa Press que la Administración regional no tiene nada que decir en este sentido al tratarse de una cuestión que afecta únicamente a las empresas.

Por su lado, UGT ha acusado a la actual empresa adjudicataria del servicio, Ribera Salud, de no colaborar con el comité de empresa "en cuanto a la documentación que se está solicitando de los actuales empleados vinculados al concurso para posibles acciones legales futuras", lo que ve "muy raro si también consideran que se produciría una sucesión de empresas en caso de que no les adjudiquen nuevamente el concurso".

En este marco, el sindicato ha advertido que trabaja "en el estudio de las acciones legales a tomar" aunque ha trasladado su disposición a escuchar "cualquier tipo de oferta por parte de las empresas implicadas, siempre con el único propósito del mantenimiento del empleo y de las actuales condiciones de trabajo".

Según ha anunciado, en los próximos días se reunirán con los trabajadores y les explicarán las acciones a tomar, tanto legales como de otro tipo (movilizaciones, protestas, etc), aunque "a día de hoy, no se ha producido la adjudicación ni las empresas han comunicado claramente sus intenciones".