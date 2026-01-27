UGT alerta de un "aumento" del paro en el sector industrial madrileño y reclama reforzar el empleo de calidad

Archivo - Vista de las indicaciones de una oficina de empleo del SEPE del Barrio del Pilar, a 2 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT ha alertado de "un aumento del 23%" del paro en el sector industrial madrileño tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y ha reclamado al Gobierno regional reforzar el empleo de calidad con "planes específicos".

En concreto, el paro en la Comunidad de Madrid bajó en 57.300 personas en 2025, un 17,4% menos que en el año anterior, y se crearon 78.800 puestos de trabajo, lo que supone un aumento de un 2,3%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 34.100 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 7,04%. Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Madrid (13 veces) mientras que ha bajado en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2024.

En un comunicado, el sindicato ha valorado "positivamente" el descenso del desempleo en comparación con el año anterior en la Comunidad de Madrid, aunque ha advertido de que las mujeres "se siguen llevando la peor parte" al registrar un aumento de su porcentaje en paro respecto a los hombres.

"Cuatro de cada diez personas llevan más de un año en desempleo y una de cada cinco personas en paro tiene más de 55 años. También es preocupante el aumento de un 23% del paro en el sector industrial madrileño", ha apuntado la secretaria de Empleo de UGT Madrid, Isabel Vilavella.

Asimismo, ha destacado que las medidas negociadas en el marco del diálogo social entre Comunidad de Madrid, patronal y sindicatos están "haciendo efecto" y ha pedido más medidas de protección a las personas que tienen "más dificultades para encontrar empleo".

"Estas medidas se tienen que basar en la formación y cualificación de las personas con circunstancias personales desfavorables para encontrar empleo. Lo más importante en Madrid es reforzar el empleo de calidad y esto se consigue potenciando el sector industrial y la investigación con planes específicos", ha insistido.