UGT alerta de que personal de la UCM sigue sin cobrar subida salarial y la Comunidad promete hacerlo "inmediatamente"

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT ha alertado de que el personal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sigue sin cobrar la subida salarial publicada por el Gobierno de España porque la Comunidad de Madrid "no ha realizado la transferencia destinada", mientras que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha asegurado que lo hará "inmediatamente".

Tal y como ha avanzado 'Cadena SER' y han confirmado fuentes sindicales a Europa Press, esta situación "no es nueva". Desde hace más de diez años, según UGT, el Gobierno regional "no realiza en tiempo las transferencias destinadas a los incrementos retributivos del personal de las universidades públicas de la región".

"Esto obliga a que tengan que utilizar sus propios presupuestos en curso o los remanentes acumulados. El problema surge, como es el caso de la UCM, cuando el presupuesto ya nace comprometido al completo. Durante los dos últimos años se ha visto obligada a aplicar una política de recortes y a solicitar y recibir un préstamo al gobierno de la Comunidad de Madrid", ha alertado el sindicato.

Este problema ya lo tuvo la Complutense en 2025 cuando "tuvo que aplicar la subida del 0,5% del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, así como el pago de las cantidades correspondientes de esta subida acumuladas desde el 1 de enero de 2024".

"Tal y como indicaron en mesas de negociación, la Complutense no podía manifestar una fecha de pago a sus empleados mientras la Comunidad de Madrid no realizara la transferencia correspondiente a la Universidad. Finalmente, las personas trabajadoras de la UCM vieron actualizadas sus nóminas en el mes de noviembre, cuando se materializó esta transferencia autonómica", ha recordado.

UGT ha señalado a los borradores de las nóminas que ya están disponibles para su personal, que revelan que, al menos en el mes de febrero, sus trabajadores "no recibirán las cuantías correspondientes al año 2025 ni la actualización salarial correspondiente al periodo 2025-2026".

En cuanto al resto de las universidades, el sindicato ha detallado que la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad Carlos III (UC3M) ya actualizaron sus nóminas en el mes de enero. En el caso de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), se ha realizado el pago de manera parcial. Por otro lado, UGT ha indicado que la Universidad Politécnica (UPM) y la Rey Juan Carlos (URJC) han confirmado que pagarán en el mes de febrero o marzo.

Preguntado por esta cuestión desde un acto en el Colegio Gredos San Diego Moratalaz, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha defendido que la medida salarial que se decida desde el Gobierno central "está previamente calculada y tenida en cuenta por parte de la Comunidad de Madrid", por lo que los pagos se realizarán "inmediatamente".