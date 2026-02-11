UGT Madrid aplaude limitar la colaboración público-privada en sanidad: "Es el cambio de modelo que queremos"

Archivo - La nueva secretaria de UGT, Susana Huertas Moya, posa para Europa Press, a 11 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, ha aplaudido este miércoles la aprobación del Anteproyecto de Ley para limitar la colaboración público-privada en sanidad, un "cambio de modelo" que quieren para la región.

"Nos alegramos de esa propuesta del Gobierno, porque es el cambio del modelo que tenemos en la sanidad madrileña. Existe, ha existido siempre, existirá, pero sí que es verdad que la integración de dinero público al sector privado es el real problema", ha manifestado en la presentación del informe sobre brecha salarial del sindicato.

Huertas ha defendido que la ciudadanía madrileña "siempre ha valorado y estimado cómo la salud pública cuida desde el nacimiento hasta que dejas de estar en la Comunidad de Madrid". "Cuando tú tienes un problema real, sabes que es la salud pública la que te va a cuidar y la que te va a ayudar", ha añadido.

Sin embargo, considera que el cambio de modelo hacia el sector privado "está conllevando a una degradación del Sistema Público de Salud" y de "esas supuestas libertades que solamente se pueden pagar si tienes dinero".

"Es decir, yo te doy salud y me lo puedo pagar. Ese es el modelo de la Comunidad de Madrid. Este nuevo cambio de legislación para nosotros es bienvenido y, además, muy pedido, como se notó el pasado domingo en la manifestación que tuvimos", ha señalado.