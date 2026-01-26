UGT Madrid avisa de que la bajada del IRPF tendrá "consecuencias directas" en la financiación de servicios públicos

Archivo - La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, interviene durante unas jornadas en la sede de UGT - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Madrid ha avisado este lunes de que la nueva propuesta de rebaja del IRPF anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendrá "consecuencias directas sobre la capacidad real de financiar" los servicios públicos esenciales.

Para el sindicato, el debate no puede limitarse "a si pagar menos impuestos es atractivo en el corto plazo", sino que debe centrarse en una cuestión fundamental, que es "cómo se sostienen los derechos colectivos en una región con una brecha social cada vez mayor".

Así lo ha señalado en un comunicado después de que Ayuso haya anunciado la rebaja de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, con su entrada en vigor prevista para 2027 para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, mayoritariamente rentas bajas, según las estimaciones del Gobierno regional.

UGT ha subrayado que el IRPF es el principal instrumento de financiación autonómica por lo que permite a las comunidades autónomas "financiar hospitales, centros educativos, políticas de dependencia, servicios sociales, transporte público o vivienda". "Cada reducción en ese tramo implica menos ingresos disponibles para estas partidas", ha señalado.

Por ello, considera que hablar de "ahorro fiscal" sin explicar de dónde sale ese dinero es "una forma de ocultar el verdadero impacto" de estas decisiones. "Sin recaudación fiscal se deterioran los servicios públicos", ha señalado en varias ocasiones el sindicato, a la vez que ha subrayado que las rebajas fiscales no son neutras sino que "tienen efectos estructurales sobre el presupuesto y sobre la calidad de vida de la ciudadanía".

"La nueva rebaja propuesta supone reducir medio punto porcentual el tipo autonómico del IRPF. Traducido a términos sencillos: la Comunidad dejará de ingresar alrededor de 500 millones de euros al año", ha explicado, a la vez que ha ejemplificado que es una cantidad equivalente al presupuesto anual de varios hospitales públicos, a miles de plazas de docentes o a parte de las políticas de atención a la dependencia.

CONSIDERA "ENGAÑOSO" PRESENTAR ESTA REBAJA COMO UN AHORRO

UGT Madrid considera "engañoso" presentar esta cifra como un "ahorro para los madrileños" sin aclarar que es, al mismo tiempo, "una pérdida directa para el conjunto del sistema público", ya que no se trata de dinero abstracto sino que "son recursos que dejan de estar disponibles para contratar personal sanitario, reducir listas de espera, mejorar infraestructuras educativas o reforzar la atención social".

Además, cuestiona el argumento de que estas medidas benefician principalmente a las rentas bajas ya que, al tratarse de un impuesto progresivo, "quien más gana es quien más se ahorra en términos absolutos", por lo que una persona con ingresos elevados "se beneficia mucho más de una rebaja porcentual que alguien con un salario modesto". "Por tanto, el efecto redistributivo es inverso: se reduce la capacidad del sistema para corregir desigualdades", ha valorado.

UGT Madrid recuerda que la Comunidad es una de las regiones con mayor PIB per cápita de España y, sin embargo, "presenta problemas graves en servicios básicos" aludiendo especialmente a "saturación" en Atención Primaria, dificultades en la Educación Pública, "escasez de plazas en residencias, retrasos en dependencia y un mercado de vivienda cada vez más inaccesible".

Es por ello que, a su juicio, existe "una contradicción evidente entre presumir de fortaleza económica y debilitar de forma sistemática los ingresos públicos". Desde 2019 se han aprobado decenas de rebajas fiscales que, acumuladas, suponen "decenas de miles de millones de euros que han dejado de entrar en las arcas públicas".

"Las rebajas fiscales han contribuido al deterioro progresivo de todos los servicios públicos. No es una opinión aislada", ha valorado el sindicato, apuntando a datos de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y defendiendo "una fiscalidad progresiva y transparente, basada en un principio básico: quien más tiene, más debe contribuir".

REVISAR UN MODELO QUE "FAVORECE" A LAS CLASES ALTAS

Explican que no se trata de subir impuestos de forma indiscriminada sino de "revisar un modelo que ha favorecido sistemáticamente a las rentas altas y al capital, mientras se recortan recursos para políticas públicas", a la vez que ha criticado la "falta de transparencia" en el debate fiscal.

"No se explica qué programas se verán afectados, qué inversiones se posponen o qué servicios quedarán infrafinanciados. Desde UGT Madrid se reclama que la ciudadanía pueda conocer con claridad las consecuencias reales de estas decisiones. Las rebajas fiscales son espejismos si se traducen en peores servicios", ha señalado el sindicato.

Además, ha subrayado que uno de los efectos menos visibles de estas políticas es el desplazamiento "del gasto público hacia el gasto privado", algo que genera "una sociedad más desigual, donde el acceso a derechos depende cada vez más de la renta".