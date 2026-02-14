Un ukelele, audífonos, un catalejo o rosarios, olvidos que llegaron en enero a la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid

Archivo - Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ukelele, audífonos, un catalejo, un décimo de lotería o rosarios son algunos de los olvidos que llegaron en enero a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid.

Lo hicieron junto a abanicos, una alfombra, altavoces, , balanzas digitales, balones, bastones, carros de bebés y de la compra, una flauta, una guitarra, una máquina de afeitar, muletas, un nebulizador, una nevera portátil, una persiana, una pitillera, sillas de ruedas, o una videoconsola.

Entre los 7.698 objetos depositados en la oficina en enero se contabilizan 534 cinturones, 436 gafas, 53 libros, 310 llaves, 124 maletas, 272 mochilas, 276 teléfonos móviles o 596 prendas de ropa.

Los objetos podrán ser entregados a quienes acrediten su propiedad en la Oficina, situada en el paseo del Molino, 7 y 9, en días laborales. Está abierta de 8.30 a 14 horas de lunes a viernes, excepto los días 24 y 31 de diciembre