Unidas Podemos cree que Ayuso y Feijóo emplean la estrategia de "poli bueno y poli malo"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha indicado que el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, están empleando la estrategia de "poli bueno y poli malo" para llegar a un mayor electorado.

En una entrevista con Europa Press, Jacinto cree que este año se ha evidenciado la forma de gobernar de Ayuso con el recorte del 10% de la frecuencia del transporte público y con denuncias a la Fiscalía Anticorrupción por el caso de las mascarillas de su hermano.

"Empieza a evidenciarse mucho más la mala gestión del propio Gobierno de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid con esos comisionistas piratas. Pero ese es el modelo del Gobierno del PP, que empieza a financiar de forma directa el bachillerato privado a los centros privados y concertados y vemos que la población más vulnerable de la Cañada Real sigue sin luz", ha lamentado.

A su juicio, la dirigente autonómica "podría ser militante de Vox perfectamente" porque acoge "sin complejo" sus planteamientos ideológicos. "La influencia de Vox en el PP es evidente, porque las grandes leyes e iniciativas no salen si no es con el apoyo de Vox", ha lanzado la coportavoz de la formación 'morada'.

Al hilo, ha recalcado que "de facto hay un gobierno de coalición" en la Comunidad de Madrid aunque no esté expresado "de forma tan evidente como en Castilla y León", algo que considera "un peligro" y que sería "perjudicial para los madrileños", porque al Madrid al que aspiran "no es de retroceso ni de propuestas que atentan contra valores democráticos y contra la diversidad sexual".

"Ayuso se siente cómoda en el juego de Vox, pero no hay que olvidar que tiene una estrategia pactada después de haber liquidado a Pablo Casado con el señor Feijóo, que parece un señor moderado y creo que obedece a la estrategia de poli bueno y poli malo para llegar al máximo electorado posible", ha lanzado.

Además, la portavoz de Unidas Podemos ha cuestionado que ahora Ayuso se esté recorriendo más municipios de la Comunidad de Madrid, con las elecciones de 2023 a la vuelta de la esquina y con el Congreso regional del PP.

No obstante, considera que "por mucho que empiece a hacer campaña" su gestión durante este año ha sacado "a flote la verdadera cara de la moneda y lo que implica que gobierne Ayuso con Vox". "No nos ponen escuelas infantiles, no nos construyen centros educativos ni de salud. A los municipios que vaya va a encontrar las consecuencias de sus políticas que están muy mal orientadas para una mayoría de la población que no es representativa del Madrid real ni el Madrid al que debe fijarse en el horizonte".