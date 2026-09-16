Universidades madrileñas inauguran curso con la "fortaleza" del nuevo modelo de financiación y el foco en la estabilidad

Archivo - 92e57a1c11b8d0c39ea175e7340dffa0.jpg - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha inaugurado este miércoles el curso académico en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el primero en el que se va a aplicar el nuevo modelo de financiación plurianual pactado con los rectores de las seis universidades públicas de la región el pasado mes de marzo, que permite a las mismas afrontar el nuevo curso desde "una posición de fortaleza y estabilidad".

El acuerdo está dotado con 14.800 millones de euros hasta el año 2031 y por primera vez les permitirá desarrollar "una planificación estratégica plurianual". "Es un curso muy significativo porque las universidades públicas madrileñas lo inician desde una posición de fortaleza y estabilidad sin precedentes", ha destacado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, en este arranque de curso universitario, el primero al que asiste, todavía con una posible Ley de Universidades propia sobre la mesa, en la que se "está trabajando", tras sacar adelante el escollo de la financiación.

Hasta el momento, el Ejecutivo regional ha abonado tanto el fondo extraordinario de convergencia, orientado a "corregir desequilibrios y solventar el déficit de aquellos centros que lo requieran"; como el adicional, que permite compensar los efectos de la aplicación del nuevo y ofrecer "financiación" para proyectos singulares con el objetivo de incrementar su competitividad.

A ellos se sumarán 549 millones para el fondo de inversiones, que les facilita universidades acometer actuaciones estratégicas para modernizar sus infraestructuras tanto docentes como científicas. Y otros 150 millones destinados a la financiación por objetivos, basada en un catálogo de 51 indicadores comunes.

De esta manera, los centros contarán con los recursos económicos necesarios para desarrollar "una planificación estratégica de crecimiento, inversiones y servicios y seguir impulsando a Madrid como el principal polo de formación y atracción de talento del sur de Europa".

Al acto, que este año se ha trasladado a la Universidad Autónoma de Madrid, también ha asistido el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, y diferentes miembros de la comunidad universitaria, entre otras personalidades.

COMUNIDAD DE MADRID, "REGIÓN UNIVERSITARIA"

El nuevo modelo de financiación es la base de Comunidad de Madrid Región Universitaria, estrategia para consolidar el sistema de Educación Superior como "referente internacional de excelencia". En este proyecto están implicadas las nueve consejerías, con medidas orientadas a consolidar a Madrid como "capital mundial de los estudios en español y referente en intercambios universitarios y aplicación de la Inteligencia Artificial en la vida académica".

Comenzó este verano con Madrid Campus 365, que a través de un convenio con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid ha permitido mantenerlos abiertos en julio y agosto. Más de 1.100 jóvenes han participado ya este verano en los cursos y programas diseñados con orientación académica, formación y actividades culturales y deportivas tanto a los estudiantes como a sus familias.

Entre los programas que se incluyen, destaca la creación del Campus Lope de Vega (c-LoVe) para la enseñanza, difusión y certificación con sello propio del idioma español como lengua extranjera, así como la atracción de estudiantes internacionales.

La base de este homenaje al autor español del Siglo de Oro es la red regional de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOl), formada actualmente por 29 centros y seis extensiones.

Además, Zarzalejo ha recordado durante su intervención que pronto se sumará a esta universidad la nueva facultad de Medicina que se levantará junto al Hospital de La Paz.

Por otro lado, ha subrayado que el Gobierno regional va a invertir 1.000 millones de euros para construir el campus biosanitario "más moderno e innovador de Europa que unirá la atención médica, la docencia y la investigación en un mismo espacio". "No hay nada igual en España", ha remarcado.

Otro de los objetivos es convertir la Comunidad de Madrid en "referente" destacado de la computación cuántica. Para ello, la Consejería de Digitalización va a adquirir un dispositivo de estas características, el primero de España que se instalará en una universidad pública, la Politécnica de Madrid.

CERCA DE 360.000 ALUMNOS EN 20 UNIVERSIDADES

Cerca de 360.000 universitarios empiezan estos días sus estudios en los 20 centros públicos y privados de la región, siendo seis universidades las públicas. El 19% de los alumnos de toda España lo hacen en la Comunidad de Madrid, "la mayor concentración de escolares de enseñanzas superiores de todo el país y una de las mayores de Europa". Además, el 37,3% proviene de otras CCAA, y el 13,4% de otros países.

Asimismo, muchos de ellos se beneficiarán de las becas y ayudas, con una inversión de más de 15,3 millones. De ellos, seis se destinan a ayudas socioeconómicas para 5.500 universitarios; dos millones a complementarias Erasmus+ para más de 6.500; 6,7 millones a Becas de Excelencia, con alrededor de 3.215 beneficiarios; 262.500 euros a Becas de Excelencia Académico-Deportiva, y 300.000 euros para alumnos con discapacidad.

Durante su comparecencia, Zarzalejo ha resaltado el valor de la universidad pública y ha mencionado al Rey Felipe VI que estudió en la UAM y ahora a la Princesa de Asturias ha elegido la Universidad Carlos III para estudiar Ciencias Políticas este curso.

EL MODELO DE FINANCIACIÓN, "UN AVANCE FUNDAMENTAL"

Por su parte, la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea Pelayo, ha resaltado durante su intervención que el acuerdo anual de las seis universidades públicas madrileñas firmado el pasado mes de marzo y con vigencia hasta 2031, constituye "un avance fundamental". "Después de muchos años de incertidumbre, nos ofrece estabilidad y capacidad de planificación", ha remarcado.

Asimismo, ha criticado la burocracia y ha pedido "procedimientos más ágiles". "Quienes trabajamos en la universidad sabemos que en ocasiones resulta más fácil formular una hipótesis científica que averiguar qué formulario hay que presentar para desarrollarla", ha sostenido.

Antes de comenzar su intervención ha rectora ha lamentado el asesinato de Claudia Tacoronte el sábado cuando realizaba un intercambio de su último año del grado de Educación Infantil en Morelos, México.