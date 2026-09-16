La Comunidad defiende ausencia de Ayuso en inicio de curso por "agenda" pero subraya su "compromiso" con universidades

Archivo - Fachada del edificio del Rectorado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, a 21 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha asistido al tradicional acto de inicio universitario, que este año se celebraba en la Universidad Autónoma de Madrid, por "motivos exclusivos de agenda" pero ha asegurado el "compromiso" que mantienen con las universidades.

Lo ha afirmado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha recordado que la presidenta ha delegado este año su asistencia en la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.

En el lugar, más de cien personas, entre alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de Madrid han reclamado "un aumento de la financiación" de la universidad pública y han criticado "el deterioro de las instalaciones" como por ejemplo los techos que "se caen" en las facultades, durante una concentración convocada a las puertas.

Al grito de '¡Fuera fascistas de nuestra universidad!' y con pancartas que rezan: 'La infrafinanciación es el arma de la privatización' o '¿Ayuso tienes miedo?, un ático es igual a 340 años de doctorado', lo alumnos y profesores se han reunido en las inmediaciones mientras se desarrollaba el acto en el que en un principio iba a participar la presidenta.

Frente a ello, García Martín ha subrayado que el "compromiso" con las universidades públicas es "ineludible". "Ella misma presentaba junto con los seis rectores un plan plurianual de financiación dotado de más de 14.800 millones de euros. Estamos siempre implicados y siempre comprometidos con la universidad pública madrileña", ha reivindicado el consejero.