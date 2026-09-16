Más de un centenar de alumnos y profesores reclaman en la UAM "más financiación": "Se caen los techos de las facultades"

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de cien personas, entre alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), han reclamado este miércoles, "un aumento de la financiación" de la universidad pública y han criticado "el deterioro de las instalaciones" como por ejemplo los techos que "se caen" en las facultades, durante una concentración convocada coincidiendo con el acto de apertura del curso académico 2026/2027.

Al grito de "¡Fuera fascistas de nuestra universidad!" y con pancartas que rezan: 'La infrafinanciación es el arma de la privatización' o '¿Ayuso tienes miedo?, un ático es igual a 340 años de doctorado', lo alumnos y profesores se han reunido en las inmediaciones mientras se desarrollaba el acto en el que en un principio iba a participar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero finalmente ha asistido la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

Gala, una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras ha criticado en declaraciones a Europa Press las políticas de "privatización" y ha reclamado un presupuesto mayor para las universidades públicas madrileñas. En este sentido, ha cuestionado el modelo de financiación plurianual firmado por la Comunidad de Madrid y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas para el periodo 2026-2031, al considerar que genera "infrafinanciación".

La docente ha defendido que las universidades necesitan acercarse al 1% del Producto Interior Bruto que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y ha señalado que el actual acuerdo, según su valoración, no alcanza "ni al 0,45%".

Asimismo, ha denunciado problemas "cronificados" de falta de personal, la falta de cobertura de jubilaciones y el deterioro de las infraestructuras. Entre sus reivindicaciones, ha reclamado que las matrículas universitarias sean gratuitas y que se "amplíen las plazas" para evitar que la universidad privada tenga un mayor peso.

Por su parte, una estudiante de doctorado de Física ha sostenido que la universidad "se está ahogando cada vez más" y ha criticado el deterioro de las instalaciones. "Se nos caen los techos de la facultad de Ciencias de esta universidad", ha sostenido durante la protesta mientras sujetaba un cartel que rezaba: "¿Ayuso tienes miedo?, un ático es igual a 340 años de doctorado".

CRITICAN LA "REDUCCIÓN DE AYUDAS Y BECAS"

La reducción de las ayudas y becas ha sido otra de las reclamaciones expresadas por los estudiantes. Dos alumnas del grado de Química, Naila y Victoria, han señalado que cada vez hay "menos becas" y muchas familias no se pueden pagar las matrículas.

"Tengo que trabajar todo el verano para poderme pagar la matrícula y me he matriculado a tiempo parcial para poder trabajar los fines de semana", ha explicado Victoria, apoyada por Neila que ha criticado como muchos de sus amigos no pueden pagar la matrícula, al tiempo que ha defendido que la educación "es el futuro".

Durante la protesta, los estudiantes han criticado también la falta de medios para mantener determinadas actividades académicas. Según han señalado Carlos mientras los alumnos gritaban y aplaudían a una docente que leía un manifiesto en defensa de la educación pública, en los últimos años "se han reducido seminarios o clases prácticas" y existen "dificultades" para cubrir las necesidades de personal docente. Todo ello es, a su juicio, por la "infrafinanciación" que ahoga a las universidades públicas.

Por su parte, una estudiante de Biología de cuarto curso ha asegurado que durante sus cuatro años en la universidad "todo ha ido a peor". "Algunos laboratorios han tenido que ser desalojados, lo que ha provocado que los alumnos se hayan quedado sin prácticas", ha zanjado.

La concentración ha sido convocada por la Plataforma por la Universidad Pública y ha sido apoyada por organizaciones como las educadoras infantiles que llevan en huelga desde el 7 de abril para pedir "salarios dignos, bajada de ratios o pareja educativa".