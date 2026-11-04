Universidades públicas se unen desde este miércoles a la huelga educativa en Madrid para denunciar "asfixia económica"

Profesores en huelga hacen una acción de protesta y cortan una calle, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las seis universidades públicas madrileñas (UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC) se unen este miércoles y jueves a la huelga educativa general en la Comunidad de Madrid contra la "asfixia económica" que denuncian que sufren por parte del Gobierno regional y por el incremento de la "represión" en los campus.

Estas protestas se unen a las de los docentes madrileños que han iniciado su cuarta semana de huelga indefinida tras el parón de las movilizaciones por el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo).

Arrancarán este miércoles con piquetes informativos en universidades y una marcha contra la privatización de la educación a las 11.45 horas desde la sede del PSOE en la calle Ferraz hasta la del PP en la calle Génova, a la que se unirá también el profesorado en huelga.

También se unirán el jueves en una concentración a las 12 horas frente a la Consejería de Educación y una manifestación desde Atocha pasando por la Consejería y hasta la Puerta del Sol por la tarde.

Lo harán también en un contexto marcado por la huelga general que está convocada para este 11 de noviembre centrada especialmente en garantizar una vivienda "digna y adecuada" y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, mediante el incremento de los salarios y del SMI.

SITUACIÓN DE "PRECARIEDAD" Y "MERCANTILIZACIÓN" DE LA FORMACIÓN

Según explicaron las portavoces de las plataformas en defensa de la educación pública, la huelga esta convocada para criticar "la infrafinanciación y situación de precariedad" de la universidad pública, que propicia "la privatización y la mercantilización" de la formación universitaria. Además, consideran que esta "ha empeorado" tras el acuerdo de la Comunidad de Madrid con los rectores, que tachan de "estafa".

En este sentido, han recordado este acuerdo de financiación plurianual que los rectores pactaron y firmaron con el Gobierno regional el 3 de marzo que consideran "insuficiente" porque se mantiene en el 0,4% del PIB, "muy por debajo del 1% que establece la LOSU y por debajo tanto de la media nacional (0,75%) como de la europea (0.92%)".

"Dicho acuerdo, que vendieron como histórico, es una estafa y desde entonces consideramos que tanto el Gobierno del Partido Popular como la (Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid) CRUMA son responsables de la crisis de la universidad pública", censuraron.

Consideran que estas políticas de infrafinanciación adoptadas por la Comunidad de Madrid "no son casuales ni un error", sino que se trata de "una estrategia para llevar a las universidades públicas a la bancarrota, degradándose así el servicio público y expulsando a cada vez más estudiantes al sector de la educación privada".

Además, y de cara al proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2027, las Plataformas de Universidades por la Pública han criticado que los mismos "consolidan los recortes" que llevan años "asfixiando" a los centros universitarios públicos madrileños, con un crecimiento real "prácticamente nulo".

Por ello, han llamado a secundar la huelga convocada para este jueves y este viernes en la educación universitaria y a reclamar una inversión real encaminada al 1 % del PIB, empezando por 362 millones de euros más para el próximo año.

Remarcan que "la infrafinanciación es una decisión deliberada del Gobierno regional" y han lanzado una propuesta con una "senda alternativa" para llegar al 1% del PIB en 2031. Esta propuesta pasaría por aumentar el esfuerzo 0,13 puntos porcentuales del PIB cada año, lo que se traduciría en 2027 en 362 millones de euros más de lo presupuestado, "una cifra perfectamente asumible en el contexto económico de la región".

EL GOBIERNO REGIONAL DEFIENDE EL ACUERDO DE FINANCIACIÓN

De su lado, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha defendido que el acuerdo de financiación plurianual firmado en mayo entre el Gobierno regional y los rectores de las seis universidades fue "histórico".

"Ahora ocho meses después nos vienen a decir que ese acuerdo no es suficiente, con 14.800 millones, el presupuesto de la consejería solo para universidades, sin contar ciencia, sin contar ninguna partida más", ha aseverado Zarzalejo, que ha añadido que este año el acuerdo alcanza "casi los 1.500 millones" de euros.