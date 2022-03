UP ve una "buenísima noticia" que se "fiscalice con más intensidad" el reparto de dinero público durante la pandemia

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha calificado de "buenísima noticia" que se "fiscalice con más intensidad" el reparto de dinero público durante la pandemia en la región.

Así lo ha señalado en declaraciones distribuidas a los medios a raíz de la solicitud de la Fiscalía Europea a la Fiscalía Anticorrupción de hacerse cargo de las diligencias abiertas por el contrato público vinculado al hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

"La gestión de los contratos de la pandemia está llena de sospechas e irregularidades e los que se mezclan familia y empresas amigas de Ayuso", ha aseverado la 'morada', quien entiende que "poner más ojos" fomentará el "buen funcionamiento de las instituciones".

La Fiscalía Anticorrupción ha recibido el requerimiento por parte de la Fiscalía Europea para que le dé traslado de la investigación que se sigue por este contrato, pero dado que parte de las diligencias se centra en posibles delitos de corrupción en una administración pública española, desde Anticorrupción se oponen a entregar las diligencias en su totalidad.

La solicitud de la Fiscalía Europea llega porque ese contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas durante la pandemia se pagó con fondos 'Feder' provenientes de la Unión Europea.

Fue este mes de febrero cuando el fiscal jefe de Anticorrupción decretó que abría diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas. De hecho apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.