MADRID 18 Ene.

Usera culminará este año su consolidación como el Chinatown madrileño con la instalación de los prometidos 'paifang', los arcos chinos a la entrada y salida del barrio, un montaje que comenzará la próxima semana y que se prolongará unos seis meses.

Fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien confirmó que los arcos no llegarán al Año Nuevo Chino de este 2026, el del caballo, aunque el Chinatown castizo estará completado el que viene con estos icónicos elementos que darán la bienvenida y despedirán el barrio con más presencia china de la capital.

En la ciudad viven más de 36.000 ciudadanos de origen chino, según datos del padrón, con una fuerte presencia en el distrito de Usera. Es con la comunidad china del distrito con la que el Ayuntamiento está acordando la mejora de Usera con iniciativas como el trazado de 1,5 kilómetros que ya conecta la plaza del Hidrógeno, el corazón del barrio, con Madrid Río sumando 9.200 metros cuadrados ganados para el peatón.

El paseo es salpicado con constantes guiños a la cultura china, como inscripciones en el pavimento con proverbios chinos (en ambos idiomas), baldosas con la forma de dragones (que simbolizan el poder y la sabiduría) y carpas koi (la buena fortuna y la abundancia) o una atracción infantil en forma de enorme dragón en la plaza de las Tizas, además de 290 nuevos árboles y más de 11.200 plantas, entre las que hay especies chinas compatibles con el clima de Madrid.

El itinerario conecta algunos de los equipamientos y espacios más importantes del distrito gracias a una inversión de 10,5 millones de euros, financiada con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Para Almeida se trata "quizás la actuación más importante en regeneración de espacio público en los barrios de Madrid del mandato". Las mejoras han llegado a un total de 19 calles y cuatro plazas.

LLEGAN LOS ESPERADOS ARCOS

Es una actuación que, como explicaba Almeida, no sólo refuerza la identidad del barrio como lugar de residencia de una parte importante de la comunidad china de Madrid sino que avanza en la descentralización del turismo.

Y, sin duda, los arcos, los conocidos como 'paifang', actuarán como imán para el turismo completando el que se ha denominado como el Chinatown madrileño. Comenzarán a instalarse la próxima semana pero no llegarán para el Año Nuevo Chino porque su montaje se prolongará durante al menos seis meses, concretaba Almeida.

Los dos grandes arcos --de diez metros de altura-- son parte del proyecto acordado con la comunidad china". "No llegamos desgraciadamente a este Año Nuevo Chino pero en el siguiente lo celebraremos con total seguridad con los arcos ya establecidos", se ha comprometido el alcalde.

"¿Por qué Madrid no va a tener su propio Chinatown? Todo el mundo aprovecha para ir a Nueva York, Londres o San Francisco para pasar una mañana en su China Town. Aquí tenemos esa oportunidad", argumentaba ya en el pasado mandato el equipo de Almeida.

El alcalde aclaraba que no se trata de copiar a otras ciudades del planeta. "No hay una ciudad más abierta y más acogedora que Madrid y si precisamente podemos abordar un proyecto de esta entidad y de esta magnitud es por ese carácter acogedor", defendía.

CUENTA ATRÁS PARA EL AÑO NUEVO CHINO, EL DEL CABALLO

Los esperados arcos no llegarán para el momento grande del barrio chino de Usera, su Año Nuevo, que este 2026 girará alrededor del Caballo, que combinado con el fuego como elemento pone en valor características como la pasión, el impulso y la transformación.

También se conoce como Fiesta de la Primavera y es el festejo tradicional más importante del año en el calendario chino. Se rige por el calendario lunar, por eso las fechas cambian cada año. En 2026 se celebrará del martes 17 de febrero al martes 3 de marzo, hasta el Festival de los Faroles.

¿Qué se hace en el Año Nuevo chino? Principalmente reunirse con la familia, degustar platos que atraen la fortuna y disfrutar de pasacalles como el desfile que ya se ha convertido en una tradición en Usera que atrae a cientos de madrileños y turistas.