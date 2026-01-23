Uso obligatorio de cadenas para circular en los puertos de Morcuera, Canencia y Navafría

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil pasa por el Puerto de Navacerrada - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas o neumáticos de invierno era obligatorio la tarde de este viernes en tres puertos de montaña de la Comunidad de Madrid, Morcuera, Canencia y Navafría, mientras que presentan restricciones circulatorias para camiones por condiciones meteorológicas adversas otras vías de la región como la M-604, a la altura de Cotos, y la autovía A-1 (Madrid-Burgos) y la autopista AP-6 (Madrid-Ávila).

Con datos de las 19.30 horas, era obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para circular por los puertos de Morcuera (M-611), Canencia (M-629) y Navafría (M-637), ha informado a Europa Press un portavoz de la Dirección General de Tráfico.

Por su lado, en la M-604 había restricciones para camiones pesados y articulados a la altura del Puerto de Cotos, en la zona de Rascafría, y en la N-6, en la zona de el Alto de León. Una situación que también se repetía en dos vías de la red principal de carreteras, la autovía A-1 y la autopista AP-6.

En concreto, la A-1 (Madrid-Burgos), presentaba dificultades desde El Molar hasta Villímar, en dirección Burgos, mientras que en la AP-6 (Madrid-Ávila) se concentraban entre Guadarrama y Adanero, en dirección Ávila.