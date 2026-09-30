Valdebebas estrena su centro cultural Alfonso Ussía, un "espacio de resistencia" donde "bajar" a hacer barrio - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valdebebas estrenará mañana jueves las actividades del centro cultural Alfonso Ussía, más de 4.600 metros cuadrados en la calle la calle de Gustavo Pérez Puig, 70, un "espacio de resistencia" donde materializar "un verbo tan madrileño" como "bajar" a hacer barrio, en palabras del hijo del escritor y periodista.

Junto a su madre y viuda de Ussía, fallecido hace un año, y acompañados por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la delegada de Obras y Equipamientos Públicos, Paloma García Romero; la portavoz municipal, Inma López, y el concejal-presidente de Hortaleza, David Pérez, han conocido de cerca el que para el regidor es "el mejor equipamiento que ha hecho el Ayuntamiento de estas características" en los últimos años".

"Aquí vamos a bajar todos y de todas las edades", ha vaticinado Almeida, que ha sostenido que equipamientos como este transforman los desarrollos urbanísticos en auténticos barrios. El Alfonso Ussía será "tan inclasificable" como lo fuera el escritor, con espacios para cultura o deporte. También sirve para honrar la memoria del creador de personajes ya para la posteridad como Jeremías Aguirre o el Marqués de Sotoancho.

Almeida ha aprovechado la inauguración para aplaudir la "valentía" del escritor y periodista al "defender lo que pensaba, aunque poner ideas en el debate público pueda hacer daño".

DA SERVICIO A UN DISTRITO EN CRECIMIENTO

La instalación ha supuesto una inversión municipal de 10,4 millones de euros. Dividido en tres plantas y un sótano, el centro amplía la oferta cultural, formativa, educativa y comunitaria del distrito de Hortaleza y da servicio a un barrio que ha vivido un importante crecimiento de residentes durante los últimos años.

La planta baja alberga recepción, sala de usos múltiples, sala de exposiciones, sala de reuniones, oficinas y diferentes zonas de espera y descanso. En la primera planta, se encuentran el aula de cerámica, varias aulas teóricas y la sala de lectura y estudio, dotada con 95 puestos.

La segunda planta dispone de aula de pintura, aulas teóricas y terraza cubierta, mientras que en el sótano, se ubican un aula de baile, dos gimnasios, vestuarios, almacenes y los cuartos de instalaciones.

En total, el Centro Cultural Alfonso Ussía cuenta con 11 aulas, además de zonas wifi y otros espacios destinados a facilitar distintos tipos de actividades culturales, formativas y de encuentro vecinal.

El centro iniciará su programación ordinaria mañana, 1 de octubre, con una oferta inicial de 51 cursos y talleres diferentes, algunos de ellos con varios grupos en función de las edades y los horarios. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes tanto por la mañana como por la tarde y los sábados por la mañana.

La programación permitirá desarrollar disciplinas culturales, artísticas, educativas y de actividad física en espacios específicamente preparados para ellas como las aulas de cerámica y pintura, la de baile o los dos gimnasios, además de las aulas destinadas a cursos teóricos.

El edificio incorpora placas fotovoltaicas, sistemas de aerotermia y climatización integrada. La instalación es accesible para personas con movilidad reducida. Ha incluido también la urbanización de más de 3.100 metros cuadrados de espacios exteriores, en los que se integran zonas susceptibles de acoger actividades, aparcamiento y áreas ajardinadas, ampliando así las posibilidades de utilización del equipamiento.

A FINALES DE 2023

Las obras del Centro Cultural Alfonso Ussía comenzaron a finales de septiembre de 2023. Durante el pasado agosto se completó la instalación del mobiliario necesaria para la puesta en funcionamiento del edificio y el inicio de los cursos y talleres.

Su apertura se suma a las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento en Valdebebas en ámbitos como las instalaciones deportivas, la movilidad, las zonas verdes, la iluminación y la mejora del espacio público.

El nuevo centro se incorpora a la red de dotaciones municipales de Hortaleza y forma parte del Plan Madrid Capital 21, puesto en marcha por el Área de Obras y Equipamientos para ampliar y renovar la dotación de servicios públicos en los distintos barrios de la ciudad. Desde 2019, la ciudad suma 108 nuevas dotaciones municipales (90 ya finalizadas y otras 18 en construcción).