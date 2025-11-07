Valdecarros se prepara para crear 51.000 viviendas nuevas: ocho etapas para dar "solución" a la tensión habitacional

Las 51.000 viviendas nuevas de las obras de Valdecarros se presentan como una "solución" a la tensión habitacional - EUROPA PRESS

Valdecarros se prepara para crear más de 51.000 viviendas nuevas en su proyecto de urbanización en la ciudad de Madrid, que se divide en ocho etapas, de las que ya han comenzado tres, y se presentan como "solución" a la tensión habitacional.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada por el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González, ha explicado durante su visita a las obras este viernes que "más del 50%" de las viviendas estarán protegidas. Además, ha subrayado que este proyecto es el "más grande" del sureste y dará "solución" a todas las personas que están buscando vivienda, tanto madrileños como españoles o extranjeros.

El ámbito, cuya inversión global se estima en más de 2.200 millones de euros, tiene una superficie de 19 millones de metros cuadrados, de los que más de una tercera parte serán zonas verdes.

Las tres etapas iniciales ya se encuentran en ejecución. La primera presenta un avance del 95%, lo que permitirá comenzar la construcción de las viviendas en 2026. Por su parte, las etapas 2 y 3 registran un progreso del 30%. En conjunto, estas tres zonas pretenden hacer posible la edificación de 14.000 viviendas.

Por su parte el presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Luis Roca de Togores, ha mostrado su satisfacción con los avances de las tres etapas que ya están en marcha y que cuentan con un presupuesto de 150 millones de euros. "Esperamos poder empezar la edificación para mediados del año que viene", ha señalado sobre la primera fase.

De la misma forma que la delegada, Roca de Togores ha opinado que las viviendas protegidas que se construirán en esta zona ayudarán "mucho" a la "relajación" de la tensión habitacional.

"Tenemos un porcentaje elevadísimo, de más del 55%, de vivienda protegida y creo que con eso podremos contribuir a mejorar la accesibilidad de todos los jóvenes y de todos los que quieran venir a vivir a Madrid", ha destacado.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

García Romero ha puesto en valor la importancia de la colaboración público privada en la construcción del futuro de Madrid. En este sentido, ha explicado que, en paralelo a los trabajos que está desarrollando la Junta de Compensación del ámbito, el Ayuntamiento está construyendo la nueva vía urbana que conectará la avenida del Mayorazgo, en el Ensanche de Vallecas, con la calle Dos Provisional de la Atalayuela, una infraestructura que permitirá articular y viabilizar las etapas 1, 2 y 3 del ámbito.

La ejecución de esta vía se divide en tres fases. La primera, a punto de finalizar, ha supuesto una inversión municipal de 6,5 millones de euros y la segunda, por valor de 16,2 millones de euros, fue aprobada ayer mismo por la Junta de Gobierno. La tercera fase queda pendiente.