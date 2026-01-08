Valdemoro se despide del plan de ajuste financiero vigente durante casi una década

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Valdemoro - AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valdemoro se ha despedido del Plan Económico Financiero (PEF) vigente durante casi una década, desde 2017, ha informado el Consistorio en un comunicado.

"Desde 2017, este mecanismo de control, supervisado por el Ministerio de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento a priorizar el equilibrio financiero frente a cualquier otra decisión, restringiendo inversiones y contrataciones", ha recordado el Ayuntamiento.

El final del PEF "no es un gesto administrativo ni una decisión aislada" sino que "responde a una evolución sostenida de las cuentas municipales que ha permitido cumplir con los requisitos exigidos por la normativa estatal".

Entre los factores clave destacan "la eliminación total de la deuda municipal y la normalización de los plazos de pago a proveedores, que ya se sitúan dentro de los márgenes legales".

Una de las consecuencias más significativas para la ciudadanía es la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2026, aprobada tras recuperar margen financiero. El tipo impositivo se reducirá un 6,45% situándose en el 0,522, "uno de los más bajos permitidos por la ley para inmuebles urbanos". En términos prácticos supone una rebaja media de unos 50 euros anuales por recibo y un millón de euros menos de recaudación.

Otra consecuencia directa es la reducción del precio de las entradas del Teatro Municipal Juan Prado, "una medida simbólica pero significativa".

Además el Ayuntamiento recupera la posibilidad de acometer inversiones y acceder a nuevas vías de financiación de las que carecía mientras estuvo vigente el plan de ajuste, lo que facilitará la ejecución de proyectos pendientes y la mejora de servicios municipales.

El alcalde, Javier Conde, ha explicado que es una situación que permitirá que Valdemoro "deje atrás años de restricciones y recupere capacidad de decisión para planificar su futuro y facilitar las inversiones que el municipio necesita".