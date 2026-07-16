Valeria Castro, protagonista del concierto sorpresa de Veranos de la Villa en Condeduque

Imagen del concierto de Valeria Castro en Veranos de la Villa. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantautora española Valeria Castro fue la protagonista del tradicional concierto sorpresa del festival Veranos de la Villa 2026, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, según recoge el Consistorio en un comunicado.

El patio central de Condeduque fue el escenario de un directo íntimo en el que Valeria Castro estuvo acompañada por Meritxell Neddermann a los teclados y María de la Flor al violín. Entre otras piezas, interpretó 'Guerrera', 'La soledad' y 'La raíz', una de sus canciones más conocidas y nominada a los Grammy Latinos 2023.

Como suele ser habitual en esta tradicional cita del verano madrileño, el público llenó las gradas para descubrir qué artista se escondía tras el concierto sorpresa. En ediciones anteriores, el festival ha contado con la participación de artistas como Ariel Rot, Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo, Carolina Durante, Kiko Veneno o Mala Rodríguez.