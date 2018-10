Van Grieken testifica mañana ante la juez del 'caso Máster'

Publicado 30/10/2018 16:03:08 CET

La juez de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez Medel, tomará este miércoles declaración como testigo al consejero de Educación, Rafael van Grieken, en el marco del caso máster a instancias de la defensa del catedrático investigado en la causa Enrique Álvarez Conde.

El exdirector del Instituto de Derecho Público (IDP) solicitó en la instrucción la comparecencia de Van Grieken, lo que había sido rechazado por el fiscal que "consideraba inútil" la diligencia "sin explicitar los motivos para alcanzar esta conclusión".

En cambio, la juez entendía en el auto de citación que si bien es una diligencia "no esencial no es menos cierto que puede facilitar el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 21 de marzo de 2018 y que su práctica durante la fase de instrucción, una ves solicitado como ha sido por la defensa de uno de los investigados, resulte pertinente".

Recuerda la jueza que en las declaraciones practicadas hasta el momento se desprende que Van Grieken fue uno de los interlocutores "directo o indirecto" con el rector de la URJC, Javier Ramos.

En el auto, Rodríguez Medel expone que la publicación de esa información sobre las presuntas irregularidades en los estudios de Cifuentes culminó con "una indiciaria falsificación del acta de Trabajo de Fin de Máster" de la expresidenta.

"Su declaración como testigo puede ser esclarecedora de cómo ocurrieron los hechos del citado día, y consecuentemente, debe acordarse su práctica", zanja el auto.

El rector Javier Ramos declaró ante la jueza que el consejero de Educación le pidió "reiteradamente" el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta regional manifestando que sus llamadas y las de su secretaria fueron "bastante numerosas".

"A lo largo de aquel día hablamos repetidas veces, e incluso por la tarde seguimos hablando, y él me hizo repetidas llamadas. También es cierto que no me presionó", dijo Ramos en septiembre en una entrevista en la Cadena Ser.

A su vez, Rafael van Grieken aseguró que no presionó "en absoluto" al rector y que simplemente solicitó información que la universidad había utilizado durante la rueda de prensa que ofreció ese día (21 de marzo) a raíz de la información sobre presuntas irregularidades.