Vandalizan con pintura roja varios edificios de la UCM, algunos de ellos catalogados como Bien de Interés Cultural

Vandalizan varios edificios de la UCM, algunos de ellos catalogados como Bien de Interés Cultural - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

El centro universitario condena los ataques: "Nunca pueden ser un camino legítimo para la reivindicación"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios edificios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), algunos de ellos catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), han sufrido actos vandálicos en la madrugada de este martes.

Así lo ha informado el centro universitario a través de sus redes sociales, donde ha publicado una imagen de uno de lo edificios con pintadas rojas en la entrada y en el suelo de una de las facultades.

"Estos ataques, que se han repetido en varias ocasiones, dañan de manera directa nuestro patrimonio material y simbólico, afectan al normal desarrollo de nuestra actividad académica y proyectan una imagen injusta de nuestra institución en un contexto ya marcado por serias dificultades económicas", ha remarcado la UCM.

La Complutense ha insistido en que "respeta y defiende el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica", pero ha recalcado que rechaza "de manera categórica" cualquier acción que "atente contra el patrimonio común o contra la convivencia universitaria".

"Los actos vandálicos nunca pueden ser un camino legítimo para la reivindicación. La Universidad Complutense seguirá trabajando por ser un espacio plural, abierto y de diálogo, donde las ideas puedan ser defendidas desde el respeto y la convivencia", ha concluido.