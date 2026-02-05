Varias decenas de vecinos claman frente a la Asamblea contra las privatizaciones en el Hospital Infanta Leonor

Archivo - Fachada del Hospital Universitario Infanta Leonor, a 19 de julio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varias decenas de vecinos de los distritos de Puente y Villa de Vallecas se han concentrado la tarde de este jueves en las proximidades de la Asamblea de Madrid para denunciar la privatización de servicios en el Hospital Infanta Leonor, centro hospitalario de referencia que supera las 307.000 personas.

Con carteles con lemas 'No a la Privatización del H.U. Infanta Leonor' o 'En Vallekas estamos sin rayos y con dolor. No a la privatización', los congregados han denunciado así la externalización de la Unidad del Dolor, las pruebas radiológicas y las resonancias magnéticas abiertas del hospital.

Protegidos de la lluvia bajo la techada del centro comercial Madrid Sur, en las proximidades de la Cámara de Vallecas, donde este jueves se ha celebrado el primer Pleno del año, los vecinos han proferido proclamas a favor de la Sanidad Pública bajo la atenta mirada de varios agentes de la Policía Nacional.

Los convocantes han exigido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la reversión "inmediata" de estas privatizaciones y un "refuerzo urgente de los recursos públicos sanitarios de ambos distritos", según recoge la Federación Madrileña de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

Las asociaciones convocantes han censurado así la externalización de un "servicio esencial para pacientes con patologías crónicas que requieren seguimiento continuado" como es la Unidad del Dolor y advierten que su externalización supone "un deterioro de la continuidad asistencial, al trasladar fuera del hospital un servicio que debería estar plenamente integrado en su actividad clínica".

Una situación a la que se suma la privatización del servicio de radiología que atendía las peticiones de Atención Primaria y que, según han lamentado, en los últimos meses ha funcionado "de forma claramente insuficiente".

"La falta de personal y los retrasos prolongados en la emisión de informes están obligando a médicos especialistas y de Atención Primaria a interpretar pruebas sin disponer de un informe radiológico elaborado por profesionales de esta especialidad, una situación que las plataformas consideran un grave riesgo para la salud de los pacientes, al comprometer diagnósticos que requieren precisión y supervisión experta especialmente en determinados procesos como los oncológicos y otras enfermedades graves.

De igual forma, han advertido que también se privatizan las pruebas diagnósticas de digestivo del hospital, como las endoscopias y colonoscopias.

Y todo ello, han remarcado, en dos distritos como Puente y Villa de Vallecas que "arrastran desde hace años una situación crítica en Atención Primaria", con "déficit de profesionales, consultas saturadas y demoras superiores a tres semanas para una cita médica".

Frente a esto, han denunciado, "lejos de reforzar los recursos públicos, la externalización de servicios hospitalarios esenciales profundiza el deterioro asistencial que sufre la sanidad pública madrileña, especialmente en los distritos del sur y del este de Madrid, los territorios de la región que tienen una mayor demanda asistencial".

Desde el centro hospitalario ya se subrayó que se procedió a licitar la externalización del servicio para garantizar la asistencia sanitaria a sus usuarios en este ámbito "con una calidad óptima" y se defendió que se trata de una "medida que está dentro de la más estricta legalidad".

Fuentes de este centro remarcaron a Europa Press que "no es un caso único ni en este hospital ni en ningún otro complejo de la Sanidad pública madrileña, ni en relación a otros servicios que no entran dentro de las carteras de servicios de determinados hospitales".

Este mismo lunes, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, trasladó su "respeto" a la libertad de expresión de las asociaciones que en los últimos días están llevando a cabo protestas en defensa de la Sanidad Público, que, según recriminó, "están enarboladas y propiciadas" por los partidos de la oposición.