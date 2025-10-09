Vecindad de Puente de Vallecas advierte un auge de pisos turísticos:"Somos una golosina, estamos a 5 minutos del centro"

Archivo - Varias personas con maletas caminan en la Estación de autobuses Méndez Álvaro, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PSOE y MM solicitan un Pleno extraordinario en la Junta Municipal para abordar el problema de la vivienda

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del distrito de Puente de Vallecas perciben un aumento de la presencia de pisos turísticos en el distrito en los últimos años, un fenómeno, dicen, que provoca la expulsión de los residentes "de toda la vida" de los barrios.

"Los pisos turísticos se están notando especialmente en la zona más antigua de Puente de Vallecas. Somos una golosina, estamos a 5 minutos del centro", ha indicado a Europa Press la presidenta de la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas, Almudena Jiménez.

Cuenta además que este problema afecta a jóvenes, que optan por alejarse de Madrid hacia otros municipios por la imposibilidad de alquilar en el distrito que los vio crecer. "En Vallecas tenemos un espíritu de barrio. De quedarnos en el mismo sitio que nuestros padres. Ahora los más jóvenes se tienen que ir a municipios como Parla por no poder pagarse nada aquí", lamenta.

Y es que un alquiler en este distrito, antaño en el extrarradio de la ciudad "aunque ya no", ronda según Jiménez los 1.000 euros mensuales, cuando hace unos años podría rondar en torno a los 600-700 euros. En declaraciones a Europa Press, ha señalado que esta "expulsión" se debe al aumento de la presencia de las Viviendas de Uso Turístico en esta zona.

Una tesis que apoya otra vecina que recorre a pie las calles para elaborar un mapa en el que recoge toda la información que recaba en torno a las VUT. En una conversación con esta agencia, ha señalado que, tras consultar anuncios y vecinos, ha contabilizado en torno a 800 pisos de uso turístico "sin licencia" en este distrito.

Igualmente, cuenta que ha contabilizado unas 400 habitaciones en pisos residenciales para alquiler turístico, "una opción por la que optan las personas con bajo presupuesto en sus vacaciones y que no pueden permitirse pagar en el centro".

Además, ha detallado que esta modalidad de alojamiento permite un mayor "rendimiento" económico. En especial, ha percibido un auge de los locales que podrían estar desarrollando una actividad como alojamientos turísticos. "Donde había un local ponen una ventana y una puerta y lo hacen vivienda turística", ha asegurado.

Al igual que Jiménez, ha señalado que este auge podría explicarse por las buenas conexiones con el centro de la capital. "Entrevías se vende como que está a 5 minutos en tren de la estación de Atocha", ha afirmado.

En ambos casos, apuntan a un aumento del traqueteo de maletas por este distrito del sur de la capital y cada vez menos vida "de barrio. "¿Quién no se ha tenido que ir por la subida de precios?", ha preguntado.

PSOE Y MÁS MADRID SOLICITAN DEBATIR SOBRE VIVIENDA EN EL PLENO

En relación a la vivienda, PSOE y Más Madrid han solicitado, vía Registro, la celebración de un Pleno extraordinario de la Junta Municipal de Puente de Vallecas para debatir el problema y proponer soluciones como la declaración de zona tensionada.

"La situación de vulnerabilidad, de falta de dignidad, tanto de los ciudadanos y las ciudadanas como de las familias del distrito, nos ha hecho querer tratar este asunto y estamos muy preocupados por las políticas de vivienda que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid", ha explicado el portavoz del PSOE en el distrito, Jediael Álvarez.

En este sentido, ha apuntado que "los fondos de inversión de los pisos turísticos provoca un aumento de los precios" del alquiler, así como el "aumento de los precios" de la propia vivienda. "Esto ya sabemos que forma parte de la realidad política de la ciudad de Madrid, pero en Puente de Vallecas se está viendo agravada", ha subrayado.

"Es un tema que está afectando (...) especialmente a los distritos donde el ingreso per cápita es de los menores de la ciudad", ha indicado Álvarez.