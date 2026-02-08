Vecinos y asociaciones vuelven hoy a las calles de Madrid en defensa de la Sanidad Pública

Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM; Paloma López, secretaria general de CCOO de Madrid; Sergio Fernández, presidente de la ADSPM, y Susana Huertas, secretaria general de UGT de Madrid - EUROPA PRESS

Una nueva manifestación recorrerá este domingo las calles del centro de la capital en defensa de la Sanidad Pública en la Comunidad de Madrid y la reversión de un modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso basado en "el deterioro" de lo que "es de todos" y la privatización.

Convocada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), CC.OO. de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y UGT Madrid, la cita ha recabado hasta el momento 107 adhesiones de diferentes sindicatos, asociaciones vecinales, partidos de la oposición y colectivos sociales.

Bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', partirá a las 12.00 horas del Paseo del Prado (a la altura del Ministerio de Sanidad), seguirá por la plaza de Neptuno, pasando por delante del Congreso de los Diputados, y continuará por la carrera de San Jerónimo y la plaza de Canalejas hasta llegar a la Puerta de Sol.

MANIFIESTO

En el manifiesto firmado por los impulsores de esta iniciativa, se reclama asegurar "la universalidad, sostenibilidad y financiación adecuada" de la Sanidad Pública. Esto pasa, según defienden, por una financiación pública "suficiente y finalista" y "transparencia" en la asignación presupuestaria "para que los recursos se dirijan a la mejora de la atención pública y no a beneficios privados".

Como segundo gran objetivo, exigen "frenar la privatización y recuperar lo privatizado". Así, proponen revertir la privatización de servicios y la concertación y derogar la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) "y otras normativas que estrangulan financieramente la Sanidad Pública y promueven centros con ánimo de lucro", así como, en el ámbito estatal, la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Igualmente, abogan por suprimir la Agencia de Contratación Sanitaria, "un elemento opaco y distorsionador que puede servir para futuras privatizaciones", reinstaurar las Áreas Sanitarias, coordinadas con las Gerencias de Atención Primaria, "asegurando cooperación y equidad territorial", y reducir listas de espera y los tiempos de demora quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de consultas externas "mediante la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública de gestión pública directa".

REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA

En un tercer bloque de reivindicaciones, piden medidas encaminadas a reforzar la Atención Primaria y garantizar la accesibilidad. Para ello, reclaman centros de salud accesibles, con agendas suficientes y equipos multidisciplinares, plantillas completas y bien dimensionadas en todos los centros de salud, garantizar la longitudinalidad de la atención o incrementar profesionales de psicología clínica.

También se pide reforzar la "mermada y sobrecargada" red de Centros de Salud Mental e incrementar "de manera significativa" el número de camas en Atención Hospitalaria (1,7 por cada 1.000 habitantes), especialmente las de media y larga estancia, hasta alcanzar la media de los países de la UE (5,1/1.000) y la OCDE (4,2/1.000).

En cuanto al personal de los centros sanitarios, los convocantes reclamarán que se garanticen unas condiciones laborales "dignas" y medidas para prevenir violencias y agresiones.

EL CIUDADANO, EN EL CENTRO

En otro bloque de reivindicaciones, los convocantes citan también la necesidad de establecer acciones para "potenciar la salud pública y la participación social". En este sentido, se incide en que "la ciudadanía debe ser protagonista" y se debe contar con un sistema de Salud Pública "fuerte" que "vigile, prevenga y proteja" y "con perspectiva de género".

Garantizar en los centros públicos la atención sexual y reproductiva, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la eutanasia, y la calidad en los cuidados paliativos, "atendiendo a las leyes aplicables", impulsar la investigación clínica y epidemiológica dentro del sistema público o proporcionar transparencia y poner fin al "ocultamiento de datos por parte de la Consejería de Sanidad" son otras de las peticiones.