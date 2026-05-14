Vecinos del Bernabéu rechazan que se abra la puerta a una ley que respalde los conciertos: "Estamos hablando de salud"

Archivo - Fans de Taylor Swift en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, antes del segundo concierto de Taylor Swift, a 30 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del entorno del Santiago Bernabéu han mostrado su rechazo a que se abra la puerta a una ley que facilite la celebración de conciertos en el estadio, al entender que hay una normativa, la del ruido, "que hay que cumplir" y que un nuevo marco supondría poner los intereses del Real Madrid "por encima" de la salud de los residentes.

Así lo han trasladado a Europa Press desde la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu después de una entrevista en 'La Sexta' del presidente del club, Florentino Pérez, donde apuntó a que Comunidad de Madrid y Ayuntamiento "tienen que hacer una legislación que permita, con las limitaciones que quieran" la celebración de conciertos.

Precisamente, este martes la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón al Real Madrid en el litigio abierto con vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre los meses de abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta a raíz de una querella.

Según los magistrados, la responsabilidad sobre el volumen del sonido y el cumplimiento de los límites acústicos correspondía a las empresas promotoras de los conciertos, encargadas de organizar y ejecutar cada evento.

En este sentido, Florentino Pérez apuntó en la misma entrevista que los conciertos en el Bernabéu "van a volver prontísimo" después de esta resolución.

Para la asociación, la idea de una nueva ley que respalde los conciertos sería algo "inconcebible", ya que, a su juicio, afectaría a la salud de los vecinos por el ruido, "por el simple hecho de que no han sido capaces de insonorizar" el estadio. "No estamos hablando de molestias, estamos hablando de algo tan grave como la salud", han zanjado.

Sobre este tema también se ha pronunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha señalado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, que el "equilibrio" es posible en la celebración de eventos en el Santiago Bernabéu, pero no se puede convertir la zona "en un campamento", ya que ha asegurado que con los últimos conciertos se creo "un auténtico caos".

La dirigente regional ha subrayado que hay que compaginar el descanso con la actividad del recinto, que es ahora mismo "el mejor del mundo para organizar eventos de esas características". "Vamos a dar seguridad jurídica a los promotores y vamos a buscar también la manera que se pueda compaginar la vida diaria", ha reivindicado.

"Pero ese equilibrio es posible si hay mesura, si no son conciertos a diario, si son a unas horas determinadas, si por parte del estadio también se sigue adecuando las instalaciones y también en una ciudad de ruido. Hay que entender que vivimos en una ciudad", ha añadido Díaz Ayuso.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior han indicado a Europa Press que los expedientes de autorización expedidos por el Ejecutivo autonómico "nunca han estado en cuestión" y han indicado que esperan a que se avance "en la mejor solución" para compaginar la actividad con la convivencia y descanso de los vecinos.

"Vamos a dar seguridad jurídica a los promotores y vamos a buscar también la manera que se pueda compaginar la vida diaria" en un estadio, señalan fuentes del departamento liderado por el consejero Carlos Novillo, que añaden que el Bernabéu es "el mejor recinto del mundo" para organizar eventos de esas características.

En el mismo sentido, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado desde el Museo de Artes y Tradiciones Populares que "lo esencial es que los vecinos vean garantizado su bienestar y su calidad de vida".

A partir de ahora, según ha indicado el primer edil, "se hablará también con el Real Madrid para que, si tienen alguna propuesta en ese sentido, se pueda acordar entre Ayuntamiento, entre el club, junto con los vecinos dándoles las garantías de que tanto los servicios públicos municipales como la propia gestión de los eventos que pudiera haber en ese estadio se acomodan a la necesaria calidad de vida del entorno".