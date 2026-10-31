Vecinos del bloque de Ermita del Santo 14 se organizan con el Sindicato de Inquilinas para evitar su expulsión

Archivo - Una persona muestra sus llaves durante una manifestación para exigir medidas por una vivienda digna - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del bloque de viviendas situado en el número 14 del paso Ermita del Santo, en el barrio madrileño de Puerta del Ángel, se han organizado como Bloque en Lucha junto al Sindicato de Inquilinas para impedir la expulsión de sus viviendas, las cuales denuncian han sido compradas por una empresa que busca convertirlas en alquiler temporal por habitaciones.

Así lo ha relatado ante los medios de comunicación Sabina Pérez, una de las vecinas afectadas, que ha explicado que la nueva empresa propietaria del inmueble desde diciembre de 2025 les ha mandado ya burofaxes informado de que no renovará sus contratos de alquiler y notificaciones para abandonar sus viviendas.

Esta vecina ha recordado que ya hace tres años los inquilinos del inmueble tuvieron que organizarse para frenar un intento de transformación del alquiler en alojamientos de temporada por habitaciones por parte de la SOCIMI propietaria anterior. Entonces la movilización sirvió para permitir que los vecinos siguieran en sus casas, y ahora buscan movilizarse con el mismo fin.

"No nos vamos a ir, nos vamos a quedar hasta conseguir alquileres estables a precios asumibles", ha afirmado, antes de reivindicar que el bloque es "nuestra casa, nuestra vida" y recordar que algunas personas llevan más de 18 años residiendo en él.

Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Sandra Mora, ha acudido a la concentración para mostrar el apoyo de la organización a las residentes y recordar que "no están solas". Mora ha destacado que las vecinas ya consiguieron frenar un intento anterior de expulsión mediante la organización colectiva y ha animado a otros inquilinos a utilizar esta herramienta para defender sus viviendas.

La portavoz ha señalado que el caso del bloque situado en paseo Ermita del Santo, 14 se enmarca en la presión especulativa que, a su juicio, afecta a otros bloques de Puerta del Ángel y de distintos barrios de Madrid. En este sentido, ha recordado que desde 2018 un fondo compró más de 30 edificios en el barrio y, según ha denunciado, expulsó a sus residentes para destinar los pisos a alquiler temporal.

HUELGA DEL 11 DE NOVIEMBRE

La portavoz del Sindicato de Inquilinas ha relacionado esta reivindicación con la huelga general del 11 de noviembre, que se está preparando mediante comités unitarios en los barrios y en los que participan distintas organizaciones. Según ha explicado, la convocatoria busca reclamar contratos indefinidos, bajadas de los precios del alquiler y derechos sindicales para las inquilinas.

En este contexto, ha valorado la acampada en la Puerta del Sol --iniciada a finales de septiembre tras una manifestación del sindicato en protesta por la situación de la vivienda y contra los desahucios-- como una herramienta que ha contribuido a dar visibilidad a la crisis de la vivienda, aunque ha defendido que ahora es necesario juntar esa reivindicación a la movilización en los barrios.